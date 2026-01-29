Se estima que en sólo dos años, las apuestas realizadas al mes — sobre temas que van desde si el presidente estadounidense Donald Trump adquirirá Groenlandia antes de 2027 hasta si Taylor Swift anunciará su embarazo antes de finales de marzo — se han multiplicado por 130, superando US$ 13,000 millones.

Resulta tentador descartar estas actividades como un juego de azar o como un síntoma de una sociedad que ha llevado la financiarización al límite. Pero los mercados de predicción aún podrían desempeñar una función financiera útil, pero necesitan supervisión cuidadosa.

En teoría, aprovechan la sabiduría de las masas al obligar a los apostadores a respaldar sus creencias con dinero. De esta manera, pueden ayudar a fijar el precio del riesgo en los mercados y proporcionar a inversores y empresas oportunidades únicas para cubrirse contra una serie de eventos en tiempo real.

Su atractivo para la previsión es particularmente fuerte en una era de sobrecarga de información y agitación geopolítica. Polymarket, una plataforma basada en criptomonedas, por ejemplo, predijo con precisión una victoria decisiva para Trump en el período previo a las elecciones estadounidenses de 2024, mientras que las encuestas de opinión mostraban una contienda mucho más reñida.

Pero los mercados de predicción aún tienen un largo camino por recorrer si quieren convertirse en una parte confiable de la infraestructura financiera. Para empezar, el sector está plagado de problemas de uso de información privilegiada y manipulación.

Logo de Polymarket.

Horas antes de que EE.UU. anunciara la exfiltración de Nicolás Maduro, un usuario anónimo de Polymarket apostó, curiosamente, a que el presidente de Venezuela caería. Ganó más de US$ 400,000. Con razón, algunos legisladores estadounidenses quieren formalizar las restricciones sobre el uso de la plataforma para funcionarios, cargos políticos y empleados del poder ejecutivo.

El sector también necesita una regulación coherente. En EE.UU., la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos es su principal regulador. Sin embargo, las autoridades estatales de juegos de azar argumentan que los contratos vinculados a eventos deportivos son apuestas sin licencia y deberían estar bajo su supervisión.

En cuanto a la política, un fallo de un tribunal federal de apelaciones en 2024 legalizó las apuestas sobre las elecciones estadounidenses, pero a nivel internacional existen restricciones para realizar apuestas sobre eventos políticos en general. Los contratos de eventos también necesitan definiciones y estándares claros.

Por ahora, los inversores en plataformas se han visto alentados por el enfoque laxo de la administración Trump en materia de regulación financiera. Sin embargo, la fragmentación de la supervisión deja expuestos tanto a los operadores como a los inversores.

La falta de liquidez es otra limitación. Si bien el volumen de operaciones está creciendo, la escasa liquidez debilita las señales de precios, facilita la manipulación y restringe la cobertura, ya que los grandes inversores no pueden abrir ni cerrar posiciones sin distorsionar los precios. Esto socava la utilidad de las plataformas como herramienta de gestión de riesgos. Como era de esperar, las principales empresas comerciales están contratando analistas cuantitativos para aprovechar las fugaces discrepancias de precios entre los contratos en los mercados de predicción.

Aun así, sería un error descartar los mercados de predicción. Su mayor potencial reside en los contratos de eventos económicos, que pueden complementar las finanzas tradicionales, en lugar de centrarse en si una estrella de música pop está embarazada o no.

Las apuestas sobre la publicación de datos de inflación, las decisiones sobre tasas de interés o los resultados de políticas específicas podrían ofrecer señales precisas de precios y coberturas personalizadas que serían más difíciles de replicar en los mercados de derivados tradicionales. Pero para que maduren, las plataformas en línea necesitarán mayor liquidez. Esto, a su vez, requerirá una regulación más clara y una aplicación creíble de la misma. De lo contrario, seguirán pareciendo casinos ruidosos en vez de instrumentos financieros fiables.

Escrito por FT View