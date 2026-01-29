El sector está plagado de problemas de uso de información privilegiada y manipulación. Foto: Michael Nagle/Bloomberg
El sector está plagado de problemas de uso de información privilegiada y manipulación. Foto: Michael Nagle/Bloomberg
Únete a nuestro canal
Newsletter Internacional
Financial Times
Financial Times

En los negocios, la incertidumbre suele ser una desventaja. Pero algunas empresas la están convirtiendo en un producto. Las plataformas en línea, como Polymarket y Kalshi, con sede en EE.UU., que permiten que los usuarios realicen apuestas sobre todo tipo de eventos públicos binarios, están prosperando.

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.