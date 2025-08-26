El anillo con el que la estrella estadounidense Taylor Swift y su novio, Travis Kelce, sellaron su compromiso está compuesto de un antiguo diamante y el jugador de fútbol americano participó en su diseño, según informó este martes Page Six.

Diseñada en conjunto por Kindred Lubeck, de la empresa de joyería Artifez Fine Jewelry, y Kelce, la pieza presenta un diamante brillante tallado a mano y en forma de cojín, con las esquinas redondeadas y facetas gruesas sobre una banda dorada, popular en los siglos XVIII y XIX, detalló la revista especializada.

El anillo lo complementa un reloj de Cartier Santos Demoiselle adornado con diamantes y una banda de oro.

Taylor Swift y Travis Kelce anunciaron que están comprometidos con un romántico post en las redes sociales (Foto: @taylorswift / Instagram)

Swift y Kelce anunciaron este martes su compromiso a través de una publicación en sus cuentas oficiales de Instagram junto a un carrusel de fotografías en el que se ve al jugador arrodillado frente a la cantante de ‘Love Story’ o un primer plano del anillo de compromiso.

“Tu profesora de inglés y tu profesor de gimnasio se casan”, escribió la cantante.

La pareja comenzó su noviazgo en 2023, después de que él asistiera a uno de sus conciertos y quedara “hipnotizado” y “cautivado” por la cantante, según contó la pareja el pasado 13 de agosto en el pódcast ‘New Heights’ que el jugador de americano conduce junto a su hermano Jason.

La ‘bendición’ de Trump

Mientras tanto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, deseó suerte a Taylor Swift y Travis Kelce, poco después de que anunciaran su compromiso, y aseguró que la cantante es “una persona fantástica”.

“Les deseo mucha suerte. Creo que él es un gran jugador. Creo que es un gran tipo y creo que ella es una persona fantástica, así que les deseo mucha suerte”, dijo Trump al ser consultado por periodistas durante la séptima reunión de su gabinete.

Esta declaración del mandatario sorprendió porque él mismo ha escrito en su red social Truth Social en varias ocasiones que odia a Swift.

“¡ODIO A TAYLOR SWIFT!”, compartió en septiembre del año pasado.

Sin ir más lejos, la última vez fue a principios de este mes, cuando afirmó que, desde que hizo comentarios sobre ella en ese sentido, la cantante dejó de estar de moda.

“¿Alguien se ha dado cuenta de que, desde que dije ‘ODIO A TAYLOR SWIFT’, ella ya no es ‘POPULAR’?”, escribió.

El rechazo de Trump a Swift viene a raíz de una publicación de la cantante en apoyo a la exvicepresidenta demócrata Kamala Harris, que era la rival del ahora mandatario en las elecciones de noviembre del pasado 2024.

Imágenes generadas por IA que Donald Trump compartió por sus redes sociales intentando insinuar que era apoyado por los fans de la estrella de pop Taylor Swift.

El mandatario, que poco antes había dicho que era “inusualmente hermosa” pero “liberal”, compartió imágenes falsas en las que hacía ver que la cantante y sus fans le apoyaban en la carrera a la Casa Blanca.

Sin embargo, Swift aseguró que se trataba de imágenes generadas por inteligencia artificial y ahí pareció desatarse la animadversión del presidente.

La noticia del compromiso llega poco después del anuncio de su próximo álbum de estudio, ‘The Life of a Showgirl’, que se publicará el 3 de octubre y que está inspirado en su vida tras bambalinas durante su gira mundial ‘The Eras Tour’.