La recaudación tributaria vinculada a los juegos de azar y las apuestas a distancia continúa en ascenso. El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) informó que, entre enero y noviembre de 2025, los ingresos acumulados por impuestos a casinos, máquinas tragamonedas, juegos a distancia y apuestas deportivas sumaron S/ 419.5 millones.

De acuerdo con la entidad, este resultado evidencia el fortalecimiento de un modelo de gestión orientado a la formalización, la transparencia y el control del sector.

En el caso específico del impuesto aplicado a los juegos a distancia y las apuestas deportivas, la distribución de los recursos se realiza de la siguiente manera: 20% se destina al Tesoro Público; otro 20% al Ministerio de Salud para programas de salud mental; 40% al Mincetur, para labores de fiscalización y promoción turística; y el 20% restante al Instituto Peruano del Deporte (IPD), con el objetivo de impulsar el deporte a nivel nacional.

Según cifras del sistema de recaudación de la Sunat, el Impuesto a los Casinos generó ingresos por S/13.1 millones en los primeros once meses del año. En tanto, el Impuesto a las Máquinas Tragamonedas aportó S/197.5 millones en el mismo periodo.

En el segmento digital, el Impuesto a los Juegos a Distancia alcanzó una recaudación de S/91.4 millones entre enero y noviembre. Este desempeño se da en un contexto de mayor regulación, luego de la entrada en vigencia de la Ley N.º 31557, que permitió la autorización de 54 plataformas tecnológicas, el registro de 320 proveedores y la acreditación de ocho laboratorios internacionales.

Por su parte, el Impuesto a las Apuestas Deportivas a Distancia se consolidó como la principal fuente de ingresos del sistema, al acumular S/117.4 millones. El Mincetur vinculó este crecimiento al proceso de formalización iniciado en diciembre de 2024, que ha incorporado 1,756 nuevas salas de apuestas, elevando a 4,583 el número de locales autorizados en todo el país.

La cartera recordó que durante 2025 se mantiene la fiscalización del 100% de las actividades de juegos y apuestas a distancia, con el apoyo de la Policía Nacional. En lo que va del año, se ha ordenado el cierre de cuatro salas ilegales de juegos de casino y máquinas tragamonedas, así como de 13 locales de apuestas deportivas informales. Además, en octubre último se destruyeron 557 máquinas tragamonedas que operaban fuera del marco legal en distintas regiones.

Datos

En 2025, el Mincetur fue reconocido como el mejor regulador del mundo por la International Masters of Gaming Law, distinción que convirtió al Perú en el primer país de América Latina en recibir este reconocimiento.

La ciudadanía puede reportar actividades irregulares a través de los correos denuncias_casinos@mincetur.gob.pe y apuestasdeportivas@mincetur.gob.pe, o llamando al teléfono (01) 513-6100, anexo 9038.