Para el cierre del 2025 se proyecta que la recaudación alcanzará la meta de S/ 173,377 millones establecida por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) en el Marco Macroeconómico Multianual (MMM), aseguró recientemente el jefe de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), Javier Eduardo Franco.

Con esto en mente, los ingresos tributarios del Gobierno central (descontando las devoluciones de impuestos) alcanzaron los S/ 159,496 millones entre enero y noviembre de 2025, cifra que representa un crecimiento acumulado de 11.5%

Esto significa que, si se quisiera cumplir la “meta” establecida en el MMM, en un solo mes, en diciembre, la recaudación debería ser de más de S/ 13,800 millones . Esto es alcanzable si se toma en cuenta la tendencia de los últimos meses.

Recaudación. Enero - noviembre 2025. Fuente: Sunat

En noviembre, por ejemplo, los ingresos tributarios netos del Gobierno central (descontando las devoluciones de impuestos) sumaron S/ 14,870 millones, un crecimiento de 3.1% confirmando la tendencia positiva en la evolución de los ingresos tributarios por décimo octavo mes consecutivo.

Dos impuestos son los que “más pesan”: el Impuesto a la Renta (IR) y el Impuesto General a las Ventas (IGV).

Impuesto a la Renta: En noviembre se recaudaron S/ 6,915 millones por este concepto, importe que representó un crecimiento de 46.0% en comparación con el mismo mes de 2024. Este porcentaje es el mejor resultado registrado en todo el año.

Este incremento se explicó principalmente por los mayores Pagos a Cuenta de Tercera Categoría (empresas), tanto del Régimen General (86.4%) como del Régimen Mype Tributario (16.5%). Asimismo, aumentaron los pagos por Regularización del Impuesto a la Renta (109.4%) como resultado de acciones emprendidas por la Sunat.

En noviembre se recaudaron S/ 6,915 millones por concepto del IR. | Foto: Andina

Impuesto General a las Ventas (IGV): La recaudación del IGV alcanzó S/ 7,991 millones en noviembre, importe que representó un incremento de 1.8% frente al mismo mes de 2024.

Por IGV Interno, que en buena cuenta refleja la dinámica de la demanda del mes previo, se recaudó S/ 4,860 millones, lo que significó un crecimiento de 6.6% respecto a noviembre de 2024. Desde julio del 2024, los ingresos por este tributo vienen creciendo, aunque el resultado de noviembre es ligeramente menor al de octubre (7%).

“Este resultado habría estado influenciado por la dinámica económica de octubre, las acciones de control y cobranza desplegadas por la Sunat, así como por los pagos derivados de la aplicación del IGV a los servicios digitales”, comentó Sunat en un comunicado.

Por su parte, el IGV que grava las importaciones recaudó S/ 3,130 millones, importe que representó una disminución de 4.8% en comparación con lo percibido en noviembre de 2024. Dicha contracción se debió al menor tipo de cambio (S/ 3.37 por US$) utilizado para el pago de obligaciones en moneda nacional, pese al incremento de 2.7% en las importaciones del mes.