Para el cierre del 2025 se proyecta que la recaudación alcanzará la meta de S/ 173,377 millones establecida por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) en el Marco Macroeconómico Multianual (MMM), aseguró recientemente el jefe de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), Javier Eduardo Franco.
Con esto en mente, los ingresos tributarios del Gobierno central (descontando las devoluciones de impuestos) alcanzaron los S/ 159,496 millones entre enero y noviembre de 2025, cifra que representa un crecimiento acumulado de 11.5%
Esto significa que, si se quisiera cumplir la “meta” establecida en el MMM, en un solo mes, en diciembre, la recaudación debería ser de más de S/ 13,800 millones. Esto es alcanzable si se toma en cuenta la tendencia de los últimos meses.
En noviembre, por ejemplo, los ingresos tributarios netos del Gobierno central (descontando las devoluciones de impuestos) sumaron S/ 14,870 millones, un crecimiento de 3.1% confirmando la tendencia positiva en la evolución de los ingresos tributarios por décimo octavo mes consecutivo.
LEA TAMBIÉN: Gestión del riesgo tributario en operaciones de adquisición de activos
Dos impuestos son los que “más pesan”: el Impuesto a la Renta (IR) y el Impuesto General a las Ventas (IGV).
Impuesto a la Renta: En noviembre se recaudaron S/ 6,915 millones por este concepto, importe que representó un crecimiento de 46.0% en comparación con el mismo mes de 2024. Este porcentaje es el mejor resultado registrado en todo el año.
Este incremento se explicó principalmente por los mayores Pagos a Cuenta de Tercera Categoría (empresas), tanto del Régimen General (86.4%) como del Régimen Mype Tributario (16.5%). Asimismo, aumentaron los pagos por Regularización del Impuesto a la Renta (109.4%) como resultado de acciones emprendidas por la Sunat.
LEA TAMBIÉN: Airbnb: Sunat recibe información de más de 34 mil propietarios que alquilan inmuebles
Impuesto General a las Ventas (IGV): La recaudación del IGV alcanzó S/ 7,991 millones en noviembre, importe que representó un incremento de 1.8% frente al mismo mes de 2024.
Por IGV Interno, que en buena cuenta refleja la dinámica de la demanda del mes previo, se recaudó S/ 4,860 millones, lo que significó un crecimiento de 6.6% respecto a noviembre de 2024. Desde julio del 2024, los ingresos por este tributo vienen creciendo, aunque el resultado de noviembre es ligeramente menor al de octubre (7%).
“Este resultado habría estado influenciado por la dinámica económica de octubre, las acciones de control y cobranza desplegadas por la Sunat, así como por los pagos derivados de la aplicación del IGV a los servicios digitales”, comentó Sunat en un comunicado.
Por su parte, el IGV que grava las importaciones recaudó S/ 3,130 millones, importe que representó una disminución de 4.8% en comparación con lo percibido en noviembre de 2024. Dicha contracción se debió al menor tipo de cambio (S/ 3.37 por US$) utilizado para el pago de obligaciones en moneda nacional, pese al incremento de 2.7% en las importaciones del mes.