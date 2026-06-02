El Indecopi impuso a nivel nacional, entre 2025 y 2026, 500 sanciones contra 17 proveedores del sistema financiero por infracciones vinculadas a operaciones no reconocidas relacionadas con tarjetas de crédito.

Estas resoluciones firmes comprendieron 365 amonestaciones y 135 multas que sumaron un total de 502.8 UIT, equivalentes a S/ 2.7 millones.

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El Indecopi recomendó revisar constantemente los movimientos bancarios, activar alertas de consumo y no compartir claves ni códigos de verificación con terceros, ya que muchas estafas comienzan con llamadas, mensajes o enlaces falsos.

Asimismo, recuerda a los consumidores que actuar rápidamente ante la pérdida, robo o uso indebido de su tarjeta de crédito o débito, puede evitar perjuicios económicos mayores.

Ante situaciones como consumos no reconocidos, transferencias sospechosas o movimientos bancarios que el usuario no realizó, siga estos pasos:

Bloquee inmediatamente su tarjeta y canales digitales. Comuníquese con su entidad financiera para bloquear la tarjeta, la posibilidad de realizar operaciones a través de la banca por internet, y otros servicios asociados (como billeteras digitales). Actualmente, muchas operaciones pueden realizarse sin necesidad de contar físicamente con la tarjeta. Solicite el código de bloqueo. Con la precisión de la fecha y hora de la realización de éste, pues dicha información puede ser importante para futuros reclamos o investigaciones. Revise sus movimientos y reúna evidencias. Guarde capturas, mensajes, correos electrónicos o cualquier información relacionada con las operaciones desconocidas. Presente un reclamo ante la entidad financiera. El banco debe investigar el caso y brindar una respuesta en un plazo máximo de 15 días hábiles.

El Indecopi también recuerda que, si una operación se realizó después de que la tarjeta fue bloqueada, la responsabilidad corresponde a la entidad financiera, según lo establecido en la normativa vigente.

Los consumidores también pueden presentar gratuitamente un reclamo ante el Indecopi, ya sea de manera presencial, por teléfono (224-7777 o 0800-4-4040 para provincias) o mediante el servicio Reclama Virtual, a través de este mecanismo se promueve que las partes puedan alcanzar una solución mediante la conciliación.

Si no se llega a un acuerdo satisfactorio o el consumidor considera que sus derechos han sido vulnerados, también puede presentar una denuncia contra la entidad financiera, y esta podría terminar siendo sancionada si se confirman infracciones a la normativa de protección del consumidor.