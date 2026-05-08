Con motivo del próximo abono de la CTS es un buen momento para revisar las tasas de interés que ofrecen las entidades financieras.
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José Carlos Reyes Leyva
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Este 15 de mayo vence el plazo para que las empresas realicen el depósito de la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS). La ley Nº 32322, publicada en mayo del 2025, permite a los trabajadores retirar libremente el 100% de la CTS, hasta el 31 de diciembre del 2026.

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