La tasa de desempleo de personas con discapacidad se redujo en un 26% en Lima Metropolitana en el 2025 y que la PEA Ocupada con discapacidad fue de más de 42 mil personas ese año, con un incremento de 6.7% respecto al 2024, informó el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE).

Estas cifras las dio el MTPE en el marco de la maratón de empleo para personas con discapacidad, donde más de 30 empresas ofrecieron alrededor de 300 puestos de trabajo.

“Buscamos garantizar igualdad de oportunidades, promover entornos laborales inclusivos y reconocer el talento y las capacidades de cada trabajador. Desde el MTPE impulsamos acciones que faciliten su acceso a un empleo digno y formal, porque la inclusión laboral no solo fortalece la justicia social, sino también la productividad, la competitividad y el desarrollo sostenible del país”, señaló el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Óscar Fernández.

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A la convocatoria laboral llegaron personas desde varios distritos de Lima e incluso de distintas provincias del país.

La Ley General de la Persona con Discapacidad (Ley 29973) establece cuotas laborales obligatorias para fomentar la inclusión.

En el sector público es obligatorio contratar personas con discapacidad en una proporción no menor de 5 % del total del personal mientras que, en las empresas privadas con más de 50 trabajadores, la proporción no debe ser menor de 3% de la planilla total.

En este contexto, en el MTPE cuenta con 49 servidores con discapacidad plenamente integrados, frente a 851 servidores sin discapacidad.

La Ley General de la Persona con Discapacidad (Ley 29973) establece cuotas laborales obligatorias para fomentar la inclusión. Foto:MTPE

Resultados de la Maratón

Como resultado de la Maratón del Empleo para Personas con Discapacidad, participaron un total de 344 asistentes, de los cuales 209 fueron hombres y 135 mujeres. Asimismo, 147 personas fueron preseleccionadas para continuar con los procesos de contratación, entre ellas 85 hombres y 62 mujeres.