La inclusión laboral de las personas con discapacidad visual en el Perú continúa avanzando gracias al trabajo conjunto entre instituciones, empresas y organizaciones civiles, así como al esfuerzo de este colectivo, que viene demostrando sus capacidades en diversos sectores productivos.

En los últimos años, el acceso al empleo se ha fortalecido mediante programas de capacitación técnica, formación en habilidades digitales y el impulso de emprendimientos. A ello se suman iniciativas de inclusión promovidas tanto por entidades públicas como privadas. Sin embargo, todavía persisten retos relacionados con prejuicios sociales y las limitadas oportunidades de inserción laboral.

Desde la Unión Nacional de Ciegos del Perú (UNCP) se promueve activamente la inclusión laboral mediante capacitaciones, defensa de derechos y generación de oportunidades. Un ejemplo es su Centro de Terapias de Masajes, donde profesionales brindan servicios de alta calidad, fortaleciendo su independencia económica.

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Entre las principales actividades que desempeñan, destacan la terapia de masajes, atención en call centers, docencia, música, así como el uso de herramientas tecnológicas adaptadas. Estas actividades evidencian su versatilidad y aporte a la economía.

“Desde la institución brindamos todo el apoyo a nuestros socios facilitándoles espacios debidamente acondicionados para la prestación de servicios terapéuticos. Asimismo, se promueve la difusión del trabajo de los asociados en este rubro ante diversas entidades que requieren estos servicios, con el objetivo de generar oportunidades laborales y establecer vínculos directos”, indicó el secretario general de la UNCP. Abraham García.

De acuerdo con el Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad en 2025 se registran más de 71 mil personas con discapacidad visual. No obstante, estimaciones basadas en datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática y el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo indican que solo el 28.6% participa en la PEA (población económicamente activa).

Asimismo, datos de la Enaho (2022) revelan que el 41 % de las personas con discapacidad alcanza solo nivel primario, mientras que un 19.5 % no accede a ningún tipo de educación formal.

La capacitación técnica y el acceso a herramientas digitales son claves para fortalecer la inclusión laboral de las personas con discapacidad visual en el Perú. Foto: UNCP.

Formación para jóvenes con discapacidad visual

Para Abraham García, la formación y capacitación de los afiliados representa uno de los principales ejes de acción de la UNCP. En esa línea, la organización impulsa iniciativas orientadas a fortalecer las competencias personales y profesionales de sus asociados, especialmente de la población joven.

“Los jóvenes afiliados que se encuentran cursando estudios universitarios reciben un apoyo económico anual como parte del compromiso institucional con su desarrollo académico. Asimismo, se realizan periódicamente talleres de computación e informática, con la finalidad de fortalecer sus habilidades tecnológicas y facilitar su desempeño en distintos ámbitos laborales y académicos”, indicó.

La organización también exhortó al Conadis y al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo a reforzar e implementar acciones orientadas a promover la inclusión laboral de las personas con discapacidad, con énfasis en quienes tienen discapacidad visual, a fin de garantizar un acceso más equitativo a empleos dignos.