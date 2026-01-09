La Contraloría General de la República advirtió que la Unidad de Abastecimiento (UAB) del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (Conadis) adjudicó compras y servicios por un total de S/ 208,964.87 a un proveedor inhabilitado y a ocho proveedores impedidos de contratar con el Estado, durante el período comprendido entre el 22 de diciembre de 2023 y el 29 de abril de 2025 .

De acuerdo con el Informe de Control Específico n.° 009-2025-2-4869-SCE, cuya evaluación abarcó del 1 de diciembre de 2023 al 30 de junio de 2025, se otorgaron tres órdenes de compra y 13 órdenes de servicio sin que la elección de los proveedores estuviera debidamente sustentada, lo que afectó los principios de transparencia y legalidad que rigen las contrataciones públicas. Todas estas órdenes correspondieron a montos iguales o menores a ocho Unidades Impositivas Tributarias (UIT).

Proveedor inhabilitado

La auditoría determinó que el 6 de febrero de 2025 se adjudicó la orden de servicio n.° 0000457-2025, por S/ 11,555, para el servicio de mensajería nacional del Conadis a un proveedor que, en esa fecha, mantenía vigente una sanción de inhabilitación impuesta por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Además, los auditores identificaron indicios de direccionamiento, ya que no se presentó propuesta ni se realizó una indagación de mercado. En ese contexto, la UAB habría favorecido su contratación al omitir verificaciones y actuaciones esenciales del proceso, otorgando de manera directa la orden de servicio.

Contraloría detecta adjudicaciones irregulares en el Conadis por más de S/ 200 mil a proveedores impedidos e inhabilitados para contratar con el Estado. Foto: Andina.

Proveedores impedidos

Respecto de los otros ocho proveedores, la Contraloría señaló que se les adjudicaron tres órdenes de compra y 12 órdenes de servicio pese a que no contaban con inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores (RNP) en el rubro correspondiente al momento de la adjudicación.

Las órdenes de compra incluyeron la adquisición de material promocional institucional por S/ 37,300; la compra de cinco lavadoras eléctricas para Centros de Atención Residencial (CAR) por S/ 12,314.85; y la adquisición de 14 televisores LED para usuarios de siete CAR por S/ 37,295.02.

En tanto, las órdenes de servicio estuvieron vinculadas a labores de limpieza de locales, atención y cuidado de adolescentes, adultos y niños con discapacidad, conducción de vehículos y servicios especializados en nutrición, con montos que oscilaron entre S/ 6,000 y S/ 15,000.

Según el informe, estas adjudicaciones se realizaron tras la evaluación de cinco especialistas del Conadis y fueron posteriormente suscritas por la UAB durante la gestión de tres exdirectores de dicha unidad.

La Contraloría determinó presunta responsabilidad en ocho exfuncionarios y exservidores del Conadis. Cuatro de ellos tendrían presunta responsabilidad penal y todos estarían incursos en responsabilidad administrativa, bajo la potestad sancionadora del Sistema Nacional de Control.

Ante estos hallazgos, el órgano de control recomendó a la Procuraduría Pública del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) iniciar las acciones penales correspondientes, así como al órgano instructor efectuar el procesamiento administrativo de los involucrados en las irregularidades detectadas.