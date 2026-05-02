El estrabismo interfiere en el aprendizaje visual en niños y puede causar ambliopía o “ojo perezoso”, una condición que puede persistir en la adultez sin tratamiento oportuno. En adultos, suele presentarse de forma repentina con visión doble, lo que puede resultar incapacitante.

“La población suele pensar que el estrabismo es solo un problema estético, pero en realidad puede ser un signo de alerta de enfermedades más complejas. Por eso es fundamental acudir a una evaluación especializada”, señaló la Dra. Fabiola Quezada, médico oftalmólogo de Ofralmosalud.

Las causas del estrabismo incluyen factores hereditarios, prematuridad, errores refractivos elevados, enfermedades congénitas, así como patologías como la diabetes y la hipertensión arterial.

También puede estar vinculado a tumores, enfermedades neurológicas , traumatismos craneales o cirugías oftalmológicas previas , por lo que en algunos casos actúa como un signo de alerta de problemas de salud más complejos.

Un diagnóstico temprano del estrabismo previene complicaciones visuales y neurológicas.

Tratamiento y diagnóstico temprano

El tratamiento es indispensable y varía según la edad del paciente, la causa y la severidad del caso. Entre las alternativas se incluyen lentes correctivos, prismas, medicamentos e intervenciones quirúrgicas.

Estos enfoques buscan mejorar el desarrollo visual y neurológico en niños, así como la calidad de vida en adultos.

“La clave está en no postergar la consulta. Un diagnóstico a tiempo puede marcar la diferencia en la evolución del paciente”, agregó la especialista.

El estrabismo infantil puede afectar la coordinación ocular y el desarrollo visual.

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Campaña gratuita de salud visual

Como parte de la prevención, Oftalmosalud realizará una campaña gratuita de descarte de estrabismo y enfermedades oculares este viernes 9, de 9:00 a. m. a 12:00 p. m., en su sede de San Juan de Miraflores (Av. Los Héroes 376).

La jornada está dirigida a niños y adultos y contará con cupos limitados.