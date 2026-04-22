Clínica Javier Prado se encuentra en San Isidro.
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Mayumi García
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En línea con su plan de facturación, la Clínica Javier Prado (CJP) alcanzó en el 2025 los S/ 101 millones en ingresos, siendo este un monto que se afianzó en las atenciones realizadas a través de sus diversas líneas de negocio. Para este 2026, la meta es superar 10% lo logrado el año pasado; ello, impulsado por diferentes proyectos en carpeta que tiene la organización.

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