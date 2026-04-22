Jorge Ruiz, gerente general de la CJP, señaló que tras remodelarse admisión ambulatoria y ejecutar mejoras en el área de nutrición, los próximos objetivos se centran en la inauguración, en julio próximo, de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) neonatal; además, de la implementación de un equipo sustituto para el servicio de cineangiografía.

“La apertura de un UCI neonatal implica adecuaciones de infraestructura, equipamiento y de recursos humanos. De hecho, en lo que concierne a equipamiento nos retrasa un poco la guerra de Medio Oriente, pues algunos equipos que se importan pasan por el estrecho de Ormuz. También vamos a incorporar a médicos y enfermeras especializadas, de modo de atender a los niños que tengan emergencias graves o requieran tratamientos complejos y de igual modo a gestantes que puedan tener embarazos de alto riesgo”, explicó el especialista.

En concreto, la implementación de UCI neonatal demandará de una inversión de alrededor de US$ 2 millones, y con su puesta en marcha se reforzará el área de hospitalización, que es proveedora de aproximadamente el 45% de los ingresos de la clínica . Mientras, el 55% restante se originan en servicios como emergencia, consulta externa, centro de vacunación y el Plan Salud Familiar CJP

“En el 2025 llegamos a 1,500 afiliados con el plan familiar y este año debemos tener 3,000 usuarios. Hablamos de un plan familiar de un costo promedio de S/ 150 por persona, dependiendo de la edad. A la par, seguimos trabajando en lanzar un plan de salud para adulto mayor, que esperamos esté listo en el segundo trimestre del 2026”, agregó.

Adicional al desembolso en UCI neonatal, CJP invertirá este año US$ 5 millones en equipamiento e infraestructura diversa, que son básicamente gastos regulares propios del mantenimiento de la actividad.

Jorge Ruiz, gerente general de Clínica Javier Prado. (Foto: CJP)

Plan de construcción de clínica

A fin de ampliar la capacidad de atención, la CJP impulsa un master plan en inversiones de infraestructura, a partir de áreas disponibles con las que cuenta en San Isidro, su zona de operación. Así, la compañía tiene cuatro predios aledaños a la sede principal.

De este modo, el objetivo de la clínica es realizar un proyecto que esboce la mejor forma de incorporar estas áreas disponibles a la oferta de salud. Y si bien se ha avanzado de manera importante en este horizonte, el plan ha tenido una pausa dado que la clínica ha identificado posibilidades de compra que consolidarían su propuesta.

“Hay oportunidades en la zona, específicamente, en lo que alude a la compra de terrenos, que estamos analizándolas antes de avanzar con la implementación de nuestro plan maestro. Una adquisición permitiría hacer un mejor desarrollo de la infraestructura que queremos construir, reforzando mejor las áreas existentes”, precisó Ruiz.

El representante manifestó que hay algunas opciones con una oferta de entre 600 y 700 metros cuadrados (m2), que tras analizarse se espera concretar este año. “Nosotros estamos en la zona denominada Linsidro, que es San Isidro y hacia adentro Lince. Justamente, en esta zona hay una relevante cantidad de proyectos inmobiliarios, pues el área está creciendo mucho, con ofertas de terrenos que hay que explorar de inmediato”, incidió.

Actualmente, el área construida de la clínica es de un poco más de 10,000 m2, por lo que el futuro proyecto implicaría crecer hasta tres veces más su presente capacidad, aunque aún todo está sujeto al plan final. La inversión estimada inicialmente es de US$ 51 millones, a desembolsarse por etapas y también supeditada a ajustes.