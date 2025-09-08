Tecnosalud señala que mostrará nuevos productos en tendencia hacia el futuro. (Foto: Tecnosalud)
Tecnosalud señala que mostrará nuevos productos en tendencia hacia el futuro. (Foto: Tecnosalud)
Únete a nuestro canal
Newsletter empresas
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

La XIX edición de la Convención Internacional de Productos para la – Tecnosalud 2025 presentará las tendencias en tecnología médica, innovación digital e (IA) aplicada a la salud. El evento se desarrollará del miércoles 10 al viernes 12 de setiembre en el .

En esta edición, participarán alrededor de 1,500 marcas, junto con especialistas de países como Estados Unidos, Corea del Sur, Bélgica, China, Colombia, Brasil, Ecuador y Sri Lanka. La feria se ha consolidado como uno de los principales espacios de exhibición y actualización en el sector.

Organizada por la y su Gremio de Salud, Tecnosalud y se caracteriza por reunir a fabricantes, distribuidores y profesionales, facilitando la generación de negocios y el intercambio de conocimientos.

De la prevención al diagnóstico, la tecnología reconfigura toda la cadena de atención médica. (Foto: Tecnosalud)
De la prevención al diagnóstico, la tecnología reconfigura toda la cadena de atención médica. (Foto: Tecnosalud)
LEA TAMBIÉN: Clínica Javier Prado: Este es su plan por US$ 51 millones para crecer en San Isidro

PROYECCIONES Y ACTIVIDADES

Para este año, se espera la asistencia de más de 20,000 profesionales, quienes accederán tanto a la exhibición comercial de marcas líderes como a ruedas de negocios que buscan conectar a compradores institucionales con proveedores.

En paralelo, se desarrollará el Congreso Tecnosalud bajo el lema “Nuevas tendencias globales en tecnología e innovación para transformar el sector”. El programa incluirá conferencias, talleres y ponencias de expertos nacionales e internacionales.

La feria también contará con una zona de innovación destinada a y soluciones emergentes en salud. Allí se realizarán demostraciones en vivo y presentaciones de equipos médicos y tecnologías digitales aplicadas al sector.

La transformación tecnológica de la salud es una realidad. Estarán presentes especialistas provenientes de Estados Unidos, Corea del Sur, Bélgica, China, Colombia, Brasil, Ecuador y Sri Lanka. (Foto: Tecnosalud.
La transformación tecnológica de la salud es una realidad. Estarán presentes especialistas provenientes de Estados Unidos, Corea del Sur, Bélgica, China, Colombia, Brasil, Ecuador y Sri Lanka. (Foto: Tecnosalud.

SECTOR SALUD

A nivel macroeconómico, el financiamiento público del sector salud en Perú presenta un desafío estructural: para 2025, el gasto en salud asciende a aproximadamente 30,400 millones de soles, lo que representa el 12.1 % del presupuesto nacional, es decir, unos 890 soles por habitante. Aunque es un avance respecto a años anteriores, aún se encuentra por debajo del 6 % del PIB recomendado por organismos internacionales como la .

LEA TAMBIÉN: Análisis de Activa: ¿por qué solo el 18% tiene seguro de salud privado en Perú?

TE PUEDE INTERESAR

DHL Supply Chain amplía su sede en Huachipa y proyecta crecimiento local con foco en salud
Comisión de Salud aprueba dictamen para incorporar a trabajadores CAS COVID al régimen 276
Por el bien de tu salud: por qué nunca debes reutilizar los vasos de velas para tomar agua

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.