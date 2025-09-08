La XIX edición de la Convención Internacional de Productos para la Salud y Ciencias Afines – Tecnosalud 2025 presentará las tendencias en tecnología médica, innovación digital e Inteligencia Artificial (IA) aplicada a la salud. El evento se desarrollará del miércoles 10 al viernes 12 de setiembre en el Centro de Exposiciones Jockey.

En esta edición, participarán alrededor de 1,500 marcas, junto con especialistas de países como Estados Unidos, Corea del Sur, Bélgica, China, Colombia, Brasil, Ecuador y Sri Lanka. La feria se ha consolidado como uno de los principales espacios de exhibición y actualización en el sector.

Organizada por la Cámara de Comercio de Lima (CCL) y su Gremio de Salud, Tecnosalud y se caracteriza por reunir a fabricantes, distribuidores y profesionales, facilitando la generación de negocios y el intercambio de conocimientos.

De la prevención al diagnóstico, la tecnología reconfigura toda la cadena de atención médica. (Foto: Tecnosalud)

PROYECCIONES Y ACTIVIDADES

Para este año, se espera la asistencia de más de 20,000 profesionales, quienes accederán tanto a la exhibición comercial de marcas líderes como a ruedas de negocios que buscan conectar a compradores institucionales con proveedores.

En paralelo, se desarrollará el Congreso Tecnosalud bajo el lema “Nuevas tendencias globales en tecnología e innovación para transformar el sector”. El programa incluirá conferencias, talleres y ponencias de expertos nacionales e internacionales.

La feria también contará con una zona de innovación destinada a startups y soluciones emergentes en salud. Allí se realizarán demostraciones en vivo y presentaciones de equipos médicos y tecnologías digitales aplicadas al sector.

La transformación tecnológica de la salud es una realidad. Estarán presentes especialistas provenientes de Estados Unidos, Corea del Sur, Bélgica, China, Colombia, Brasil, Ecuador y Sri Lanka. (Foto: Tecnosalud.

SECTOR SALUD

A nivel macroeconómico, el financiamiento público del sector salud en Perú presenta un desafío estructural: para 2025, el gasto en salud asciende a aproximadamente 30,400 millones de soles, lo que representa el 12.1 % del presupuesto nacional, es decir, unos 890 soles por habitante. Aunque es un avance respecto a años anteriores, aún se encuentra por debajo del 6 % del PIB recomendado por organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud (OMS).