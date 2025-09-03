La Comisión de Salud y Población del Congreso, presidida por la parlamentaria Magaly Ruiz (APP), aprobó por unanimidad el dictamen recaído en el Proyecto de Ley N.° 11319/2024-CR, que autoriza, de manera excepcional y por única vez, la incorporación de los trabajadores CAS COVID al régimen laboral del Decreto Legislativo N.° 276.

La norma alcanza al personal del Ministerio de Salud, organismos públicos adscritos, unidades ejecutoras de los gobiernos regionales y sanidades de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú. Según el documento, se trata de un reconocimiento a quienes fueron beneficiados por la Ley N.° 31539 y que, en muchos casos, vieron reducidas sus remuneraciones al pasar de la modalidad CAS COVID a CAS ordinario .

Durante el debate, la congresista Silvana Robles (Bancada Socialista) destacó el carácter reivindicativo de la medida. “Nuestros CAS COVID estuvieron en primera fila contra este mortal virus y han expuesto incluso su propia vida”, sostuvo. Robles añadió que esta decisión corrige una situación de discriminación y precariedad que afectó a miles de profesionales de la salud.

La legisladora también recordó que presentó el Proyecto de Ley N.° 9340, orientado a subsanar la exclusión del personal CAS COVID en la Ley de Presupuesto 2023, el cual podría acumularse al avance alcanzado por la Comisión de Presupuesto.

Con 20 votos a favor, el dictamen fue aprobado por unanimidad y será remitido al Pleno del Congreso para su evaluación final .

Integrantes de la Comisión de Salud aprobaron por unanimidad el dictamen que permitirá la incorporación excepcional de trabajadores CAS COVID al régimen 276. Foto: Congreso.

Infraestructura hospitalaria

En la misma sesión, la comisión legislativa aprobó, por insistencia, la autógrafa de varios proyectos que declaran de necesidad e interés nacional la implementación y mejoramiento de establecimientos de salud en regiones como Apurímac, Cajamarca, Cusco, Huánuco, Ica, Lambayeque, Lima, Loreto, Madre de Dios, Piura, San Martín, Tacna y Tumbes.

El congresista Segundo Quiroz (APP) advirtió que la enfermedad renal crónica afecta de manera crítica a Cajamarca y planteó priorizar infraestructura hospitalaria para asegurar servicios de hemodiálisis. A su turno, la legisladora Elizabeth Taipe (Perú Libre) pidió respaldar la construcción de un hospital geriátrico en Apurímac, señalando que “nuestra patria envejece” y que los adultos mayores de la región enfrentan abandono.

Calidad del agua y agenda futura

Otro acuerdo unánime de la comisión fue declarar de interés nacional la actualización de los instrumentos de regulación y monitoreo de la calidad del agua destinada al consumo humano, vigente sin modificaciones desde hace más de 15 años. La propuesta incluye la investigación de contaminantes emergentes, como los microplásticos.

Además, el grupo de trabajo aprobó su plan de trabajo y reglamento interno para el Periodo Anual de Sesiones 2025-2026. Asimismo, decidió invitar al ministro de Salud, César Vásquez, para que el próximo 16 de septiembre exponga un informe general sobre el sector. También se citará al presidente ejecutivo de EsSalud, a los jefes de las sanidades de las Fuerzas Armadas y de la PNP, así como al SISOL.