El titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Raúl Pérez Reyes, recuerda la posición de su sector en contra de este tipo de medidas. Además, brinda detalles de próximas acciones. ¿Qué otros aspectos dependen de su avance en el Legislativo? Esta es su entrevista con Gestión.

Avanza en el Congreso una propuesta para darle más beneficios laborales a los trabajadores bajo CAS. El MEF se mostró en contra. ¿Se mantiene esta posición?

Sí, claro.

¿Se va a ir al Tribunal Constitucional en caso se apruebe?

Bien. Nosotros hemos indicado que vamos a observar esta ley.

¿Pero sí se observará como Gobierno o solo del MEF se presentará como petición para que se evalúe en PCM?

Nosotros vamos a observar la propuesta porque el impacto fiscal de la medida es muy fuerte [se estimó en alrededor de S/ 2,000 millones]. Creemos que este escenario que equipara las condiciones de los CAS a los demás regímenes, hay que hacerlo de forma gradual.

En estricto, creemos que hay que pasarlos todos al régimen Servir, pero de forma gradual. Hay que manejar este proceso en una ventana de unos seis años. También una cosa que nos interesa mirar mucho es introducir el concepto de remuneración o de pago por cumplimiento de metas.

¿De eficiencia?

Exactamente. No solo hay que pasarlos gradualmente a tener mayores beneficios laborales, sino también hay que asegurarnos que quienes reciban un sueldo en el Estado, pues cumplan unas metas. Si no, simplemente hay que prescindir de esas personas y traer a otras que lo puedan hacer. Estos dos factores hacen que nosotros observemos la norma. Si el Congreso insiste en aprobarla en la siguiente legislatura, nosotros tendremos que ir al Tribunal Constitucional, como corresponde .

Otro tema laboral con impacto fiscal fue el reciente anuncio de las mejoras para el régimen 276. Usted mencionó que era un “grupo pequeño de trabajadores”, pero hablamos del 18% de la planilla pública, son más de 263 mil personas...

Me refería a pequeño el impacto en cuanto al volumen de la planilla. Ese régimen tiene una diferencia muy fuerte respecto al general. Sí creemos que hay que ir equiparándolo. La idea es darles a ellos también algunos de los derechos laborales que tienen en el general. Nuevamente, hay que hacer todo esto de forma gradual . Por eso no podemos pasar a todo el mundo a Servir en un mismo año.

Toda mejora de condiciones laborales será gradual. ¿Será una directriz?

Gradual y, además, introduciendo el concepto de remuneración por metas, que tengas un pago fijo y uno variable. Obviamente, si no cumples el variable, también debería esa persona dejar la administración pública y pasar a otra persona que sí los cumpla.

Precisamente, un ajuste en las reglas fiscales debe pasar por el Congreso. ¿También se enmarcará en el pedido de facultades legislativas?

Tenemos primero que terminar y definir la lista. Nos han pedido a cada uno de los ministerios que las presentemos. Me imagino que, en los siguientes días, la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) va a hacer una definitiva de cuáles son los proyectos que van a enviarse finalmente al Congreso para ser sometido a esta solicitud de delegación de facultades, así que esperaría que pronto tengamos la lista cerrada y la enviemos.

¿Este mes?

Eso lo estamos viendo con PCM. Ya todos hemos enviado la lista. Estamos haciendo el trabajo ahora de la depuración y la definición de los temas que finalmente se van a enviar.

¿Pero se apuntaría a que sea parte del Mensaje de la Nación?

Eso es un tema que todavía lo estamos mirando.

Desde el MEF, ¿habría temas relacionados a cambios en impuestos?

No. Tienen que ver con, básicamente, poder mejorar la recaudación fiscal reduciendo evasión y ilusión también. Pero en ningún caso implica aumento de tasas o la aparición de impuestos a actividades que hoy día no tienen impuestos, que son muy pequeñas las que no lo tienen . Básicamente, es mejorar el tema de recaudación vía reducción de evasión y de ilusión tributaria.

La legislatura culminó y no abordó un octavo retiro de fondos de AFP. Ante un nuevo eventual impulso, ¿qué posición tendrán?

Creemos que no es necesario ni conveniente un octavo retiro. En la reglamentación que estamos sacando ahora, se está estableciendo una pensión mínima. Hay alrededor de 8.6 millones que tienen ahorros en las AFP. De esos, 6.3 millones tienen menos de S/ 5,500. Con un nuevo retiro, lo que va a pasar es que esas personas se van a quedar sin saldo y, entonces, ya no podrían aplicar la figura de la pensión mínima.

Con S/ 5,500, no hay forma de tener una pensión de S/ 600 mínima. La idea es que no retiren sus ahorros de las AFP y, más bien, aseguren el tener una pensión mínima. Nos interesa mucho que no haya un octavo retiro.

¿Preocupa el accionar de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) con este tema de la reducción de su calificación crediticia, con el tema de los arbitrajes? Se lo consulto porque, al final del día, eventuales grandes pagos deberá ser asumido por el Estado.

Sí creemos importante que la municipalidad haga los ajustes en sus cuentas de forma suficiente como para evitar, justamente, el alto nivel de financiamiento que tienen el día de hoy. Eso hay que hacerlo. Hay que trabajar para poder mejorar el grado de inversión de la municipalidad para que esto no impacte en las emisiones de bonos que hicieron en su momento.

En esa línea, el fideicomiso que ellos han planteado para el desarrollo de infraestructura hay que utilizarlo rápidamente. Es importante que se observe que este financiamiento se convierta rápidamente en proyectos de inversión . En la medida que se observe la utilización de estos fondos para los proyectos de inversión para los cuales fue obtenido el financiamiento, va a mejorar la evaluación.

¿Pero sí tienen en el radar que hay eventuales montos que tendrían que asumirse por alguna parte del Estado, entiéndase el Gobierno peruano, entiéndase el Tesoro Público?

En principio, si hubiese un problema, el primer impacto, se va a reflejar en los presupuestos de la Municipalidad Metropolitana de Lima. Pero creemos que no va a haber impacto en tanto y en cuanto sean las inversiones que se han planteado ahí. Conversamos con el personal de la municipalidad, permanentemente, para poder apoyar a que los proyectos salgan lo más rápido posible. Estamos trabajando ahí, y no solo la de Lima, sino en general. Necesitamos que las municipalidades tengan un buen nivel de ejecución.

Para ir cerrando, ¿qué avances significativos en proyectos veremos en las siguientes semanas?

Un proyecto emblemático que tiene más de 10 años dando vueltas en ProInversión es la Longitudinal de la Sierra Tramo 4. Básicamente, son casi 1,000 kilómetros de vía que van a ser concesionadas, que van a dejar de estar a cargo de Provías Nacional y van a pasar a tener un concesionario.

¿En las siguientes semanas esto?

Esto es en julio. Y estamos trabajando también otros proyectos, por ejemplo, el Tren Lima-Ica debería estar saliendo en julio-agosto: debería estar adjudicándose al gobierno que se va a encargar de hacer el proyecto. A fines de año o en enero del 2026 vamos a estar comenzando también ya la construcción del primer tramo de la nueva Carretera Central.

Presupuesto 2026 tendrá un menor crecimiento

En el marco de los detalles de un próximo crédito suplementario, el ministro Pérez Reyes también señaló que la regla de impulsar la “continuidad” de los proyectos será uno de los ejes en la elaboración del proyecto de presupuesto público correspondiente al 2026.

“La regla general es darle recursos en el crédito suplementario a la continuidad [de obras]. Y que también va a ser la regla en el proyecto de presupuesto del 2026”, dijo.

En esta línea, agregó que, para el próximo año, “controlarán” el presupuesto. “La idea es tener un presupuesto austero, sin duda con algo de crecimiento, pero que sea menor que las tasas de crecimiento que hemos tenido en años previos”, agregó.