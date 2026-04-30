El Indecopi, a través de su Sistema de Alertas de Consumo, informó que la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid) dispuso el retiro y destrucción de determinados lotes de medicamentos tras detectar fallas que podrían comprometer la salud de los pacientes.

Uno de los productos observados corresponde al lote Z23-969 del antibiótico DUOCLAMOX 500 mg (amoxicilina con ácido clavulánico), en presentación de tabletas.

De acuerdo con la Digemid, este medicamento no cumple con uno de los parámetros de control de calidad vinculados a uno de sus componentes, lo que podría afectar su eficacia terapéutica o generar riesgos en su consumo.

A ello se suma el retiro del lote 2124391A del fármaco NITROPRUCHYK 50 mg (nitroprusiato de sodio), empleado en solución inyectable para el tratamiento de la presión arterial. En este caso, se identificó la presencia de partículas visibles en el producto, situación que representa un potencial peligro para los pacientes.

Indecopi difundió la alerta luego de que Digemid identificara problemas de calidad en lotes específicos. Foto: El Peruano.

Ante este escenario, el Indecopi recomendó a la ciudadanía revisar si cuenta con estos medicamentos y, de ser así, abstenerse de utilizarlos. Para mayor información, los usuarios pueden comunicarse con la Digemid al teléfono (01) 631-4300.

Asimismo, la entidad recordó que los consumidores pueden reportar productos riesgosos mediante el portal del Sistema de Alertas de Consumo. Este mecanismo permite difundir advertencias sobre bienes que podrían implicar riesgos no previstos para la seguridad o salud, con información proporcionada por proveedores y autoridades competentes.