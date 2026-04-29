A fines del año pasado, Andino Investment Holding (Grupo Andino) y Mobiliare Real Estate Solutions Perú anunciaron una alianza estratégica enfocada en el desarrollo y la gestión de soluciones inmobiliarias logísticas en una zona clave del Callao, ubicada entre el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez y los principales puertos del país. ¿Qué ocurrió tras este acuerdo?

En diciembre, como se recuerda, se precisó que la operación se concretó mediante la adquisición, por parte de Mobiliare, del 38% de las acciones de Operadora Portuaria (Oporsa), empresa propietaria de más de 50 hectáreas de terrenos logísticos en el Callao. Sin embargo, dicha participación se elevará.

LEA TAMBIÉN Grupo Andino arranca operaciones en España con terminal capaz de mover 80,000 toneladas al año

En detalle, Andino Investment Holding anunció la consolidación de su alianza estratégica con Mobiliare Real Estate Solutions Perú, que incrementará su participación en Oporsa. Así, Mobiliare quedó habilitada para aumentar su participación hasta el 50% mediante un aumento de capital , en una decisión que ratifica la intención de ambas partes de impulsar una cartera de proyectos vinculados a su estrategia conjunta de desarrollo inmobiliario.

La compañía informó, a través de un hecho de importancia remitido a la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), que la operación recibió la autorización del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi).

La comunicación añadió que Almacenes Financieros (Almafin), subsidiaria de Andino Investment Holding y aún controladora de Oporsa, fue notificada formalmente de esta decisión. Asimismo, precisó que el incremento de participación se concretará en la fecha que ambas partes acuerden para ejecutar la transacción aprobada .

Con la autorización de Indecopi, que permite a Mobiliare elevar su participación hasta el 50%, la estructura accionaria cambiará en 12 puntos porcentuales adicionales respecto de lo inicialmente pactado. De concretarse la operación, el Grupo Andino reduciría su participación de 62% a 50%, mientras que Mobiliare pasaría a tener la mitad del capital social de Oporsa.

Mobiliare podrá aumentar su participación en Oporsa hasta el 50% tras la autorización de Indecopi. Foto:Andina

Metas de la alianza entre Mobiliare y Andino

Andino explicó que el acuerdo con Mobiliare apunta al desarrollo conjunto de proyectos inmobiliarios, la optimización de activos y la identificación de nuevas oportunidades de inversión en el Callao , con el objetivo de consolidar esta zona como un eje para el crecimiento logístico e inmobiliario del país.

La alianza combina la experiencia de Andino en logística y finanzas con la presencia regional de Mobiliare en desarrollos inmobiliarios en nueve países de América Latina. El enfoque está en impulsar proyectos, alineados con las necesidades de empresas vinculadas al comercio exterior, la logística y la distribución.

“Esta alianza estratégica fortalece nuestra presencia en una de las zonas con mayor dinamismo económico del país. La ubicación entre el aeropuerto internacional de Lima y los puertos del Callao y Chancay nos permite ofrecer soluciones inmobiliarias con alto potencial de crecimiento y rentabilidad”, señaló a inicios de año Carlos Vargas Loret de Mola, CEO de Andino.

Por su parte, Guillermo Montaño, CEO de Mobiliare, destacó que el acuerdo permitirá atender la creciente demanda de infraestructura logística especializada en el Callao. “Compartimos una visión de desarrollo basada en eficiencia operativa, ubicación estratégica y generación de valor a largo plazo para nuestros clientes e inversionistas. Esta alianza nos permite ofrecer una ubicación clave para empresas con planes de expansión en esta zona”, afirmó.