Andino Investment Holding (Grupo Andino) anunció, mediante un hecho de importancia, la conformación de su directorio para el periodo marzo 2026–marzo 2029, destacando la incorporación de dos nuevos directores independientes.

En detalle, a través de una misiva remitida a la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), la compañía informó que se trata de Álvaro Correa Malachowski y Patricia Pomies, ambos con una amplia trayectoria en los ámbitos corporativo, financiero y tecnológico a nivel internacional.

La designación de estos perfiles refuerza la apuesta de la empresa por fortalecer su gobierno corporativo y sumar capacidades estratégicas con una visión global.

Álvaro Correa Malachowski se incorpora como director independiente de Andino, con más de 30 años de experiencia en el sector corporativo y financiero en la región. Foto: GEC

Experiencia de los nuevos directores

En detalle, Correa Malachowski aporta más de 30 años de experiencia en el sector financiero y corporativo en América Latina. A lo largo de su carrera, ha ocupado posiciones como CEO de Alicorp y Deputy CEO de Credicorp, liderando procesos de transformación estratégica, así como iniciativas vinculadas a sostenibilidad y fortalecimiento institucional.

Por su parte, Pomies suma experiencia en transformación empresarial, tecnología y crecimiento organizacional. Desde 2021 se desempeñó como Chief Operating Officer (COO) de Globant, donde lideró operaciones en más de 35 países y acompañó un importante crecimiento de la compañía, cuyos ingresos pasaron de US$ 650 millones a US$ 2,400 millones. Además, ha participado en directorios de empresas vinculadas a tecnología, fintech y educación digital.

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Junto a estas incorporaciones, la empresa ratificó a los actuales miembros del directorio: Luis Eduardo Vargas Loret de Mola como presidente, así como a Wolf Dieter Krefft Berthold, Enrique Vargas Loret de Mola, Dante Albertini Abusada (independiente) y Ángel García-Cordero Celis.

Desde la compañía señalaron que la inclusión de los nuevos directores independientes permitirá fortalecer las capacidades de la mesa directiva en áreas como estrategia corporativa, gestión financiera, sostenibilidad y transformación digital, en línea con los retos de crecimiento y consolidación del negocio.

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