Andino Investment Holding —Grupo Andino— reportó resultados al alza en el 2025 impulsados por el desempeño de sus negocios logísticos y aeroportuarios. A inicios del 2026, además, concretó el cobro de un laudo arbitral a favor de una de sus afiliadas, lo que mejora su posición financiera para nuevos proyectos.

El grupo cerró el ejercicio con ingresos acumulados por S/ 551 millones, lo que representó un crecimiento de 20% frente al 2024. El avance estuvo asociado al desempeño de sus principales unidades: Servicios Aeroportuarios Andinos (SAASA), Infinia Operador Logístico y Aeropuertos Andinos del Perú (AAP), que concentraron mayores niveles de actividad durante el periodo.

SAASA elevó su facturación tras incorporar nuevos clientes en servicios de carga y rampa, mientras que AAP registró un aumento de 12% en el flujo de pasajeros en los aeropuertos bajo su administración.

En tanto, Infinia incrementó sus ingresos por mayores operaciones aduaneras y por el desarrollo de su línea de depósitos de contenedores vacíos, ampliando su participación dentro de la cadena logística.

El desempeño de unidades como SAASA e Infinia impulsó el aumento de ingresos de Grupo Andino.

ANDINO REPORTA MEJORA EN RESULTADOS OPERATIVOS

La utilidad bruta del grupo alcanzó S/ 154,3 millones, con un crecimiento de 10.8% respecto al año anterior. Por su parte, el EBITDA ajustado sumó S/ 74,8 millones, lo que significó un avance de 21.6% frente al 2024.

Desde la compañía indicaron que el crecimiento sostenido y la reducción del apalancamiento han permitido consolidar una posición financiera más sólida para afrontar los próximos proyectos.

ANDINO AJUSTA SU PORTAFOLIO LOGÍSTICO CON INGRESO DE SOCIO ESTRATÉGICO

Durante el cuarto trimestre del 2025, Andino suscribió un contrato para transferir el 38% de su participación en Operadora Portuaria S.A. a Mobiliare Real Estate Solutions Perú, como parte de una estrategia de optimización de su portafolio inmobiliario logístico.

La operación busca incorporar un socio estratégico para el desarrollo conjunto de proyectos y fortalecer sus capacidades en este segmento.

El incremento del flujo de pasajeros en aeropuertos administrados por AAP contribuyó al crecimiento del holding en 2025.

INGRESO EXTRAORDINARIO POR LAUDO

El 14 de enero del 2026, su afiliada Sociedad Aeroportuaria Kuntur Wasi recibió US$ 91,205,056 correspondientes al monto ordenado en un laudo arbitral internacional emitido en mayo del 2024.

Este ingreso extraordinario permite reducir el endeudamiento consolidado del grupo y otorga mayor flexibilidad financiera para evaluar nuevas inversiones en infraestructura logística y aeroportuaria.