Aeropuertos Andinos del Perú (AAP) proyecta que el tráfico de pasajeros en los aeropuertos del sur del país superará los 4.8 millones en 2026, respaldado por una actualización de su contrato de concesión que contempla inversiones por US$ 472 millones en cinco terminales aéreas.

Al cierre de 2025, los aeropuertos de Arequipa, Ayacucho, Juliaca, Puerto Maldonado y Tacna -operados por dicha empresa- movilizaron más de 4.6 millones de pasajeros entre llegadas y salidas, lo que representó un crecimiento de 12% en comparación con el año previo, según los indicadores anuales reportados por la AAP.

Desde la concesionaria, señalaron que el crecimiento del tráfico aéreo viene siendo abordado como una responsabilidad operativa, con énfasis en la eficiencia del servicio aeroportuario y en el fortalecimiento de la conectividad entre las regiones del sur del país.

En ese marco, los proyectos previstos buscan responder a una demanda en expansión y sostener la tendencia de crecimiento del flujo de pasajeros.

AAP ejecutará inversiones por US$ 472 millones en los aeropuertos de Arequipa, Ayacucho, Juliaca, Puerto Maldonado y Tacna.

INVERSIONES BAJO CONCESIÓN Y CRECIMIENTO DE PASAJEROS

De cara al 2026, AAP estima que el número de pasajeros superará los 4.8 millones. El desempeño del tráfico aéreo se da en un contexto favorable para el turismo a nivel nacional.

De acuerdo con información de la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (PromPerú), entre enero y octubre de 2025, el Perú recibió más de 2.8 millones de turistas internacionales, superando el registro del mismo periodo de 2024.

El aeropuerto de Arequipa lideró el tráfico aéreo del sur del Perú dentro de la red de AAP con 2.4 millones de pasajeros en 2025.

En esa misma línea, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) proyectó que el país habría cerrado el 2025 con cerca de 3.6 millones de visitantes internacionales, acercándose de manera progresiva a los niveles prepandemia.

RESULTADOS POR AEROPUERTO

Durante 2025, el aeropuerto de Arequipa concentró el mayor flujo de pasajeros dentro de la red de terminales de AAP, con 2.4 millones. A ese aeropuerto, le siguieron Juliaca, con 732,000 pasajeros; Puerto Maldonado, con 593,000; Ayacucho, con 579,000; y Tacna, con 484,000.

En algunas ciudades, AAP indicó que el incremento del flujo de pasajeros estuvo vinculado con la realización de eventos de alcance nacional e internacional, como los Juegos Bolivarianos en Ayacucho, así como la convención minera Perumin y el Congreso Internacional de la Lengua Española en Arequipa, que contribuyeron a una mayor afluencia de visitantes hacia estas regiones.

Aeropuertos Andinos del Perú (AAP) es el concesionario encargado de la operación y gestión del Segundo Grupo de Aeropuertos, que incluye los principales terminales del sur del país.