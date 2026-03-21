El aeropuerto de Arequipa ampliará su terminal de 6,000 m2 a 11,000 m2, casi duplicando su capacidad de atención. Foto: AAP.
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Karen Guardia Quispe
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Aeropuertos Andinos del Perú (AAP), concesionario de los aeropuertos de Juliaca, Arequipa, Puerto Maldonado, Tacna y Ayacucho, se alista para ejecutar un paquete de inversiones a partir de este año, tras la suscripción de la adenda N° 5 con el Estado peruano, un proceso que tomó cerca de 12 años. En entrevista exclusiva con Gestión, el gerente general de la compañía, Alberto Huby Vidaurre, detalla los plazos y alcances de estas obras. ¿Serán las únicas?

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