El crecimiento del tráfico aéreo en estos aeropuertos comenzó a evidenciarse hace más de una década. Hacia 2014, las cifras ya mostraban un cambio estructural en el mercado.

“Se registró un incremento importante en el número de pasajeros y vuelos. Viajar en avión dejó de ser un privilegio, lo que impulsó a las aerolíneas a ampliar su oferta”, señaló a Gestión.

Este nuevo escenario llevó a la concesionaria a buscar una modificación del contrato. “Nos acercamos al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) para adecuar el contrato y permitir inversiones de mayor magnitud”, explicó. Las proyecciones iniciales quedaron rápidamente superadas. “La previsión de tráfico se ha más que duplicado. Hoy estamos por encima de dos veces la estimación optimista”, precisó.

Sin embargo, el contrato vigente no acompañaba ese crecimiento. Solo contemplaba obras menores, mientras que las inversiones de gran escala estaban previstas hacia el final de la concesión, en 2035. Un primer intento de modificación en 2018 no prosperó. Cuando el actual gerente de AAP se incorporó a la empresa en abril de 2024, encontró un rezago en la ejecución de proyectos.

“Había un embalse de obras que no se habían realizado, las que ahora denominamos ‘obras mayores’”, comentó.

Dichas iniciativas evidenciaron la urgencia de modernizar la infraestructura aeroportuaria. “Se conformó una mesa de trabajo con el Estado para identificar brechas y evaluar soluciones, especialmente financieras”, recordó.

El esquema contractual era uno de los principales obstáculos. “Estaba diseñado para obras de menor escala y no resultaba atractivo para el financiamiento”, indicó.

Con la adenda, ese escenario cambia. “Hoy existe apetito de financiamiento para estos proyectos, sin los temores que había antes”, afirmó.

Las inversiones de AAP se ejecutarán de forma escalonada en cinco aeropuertos del sur del país, priorizando Juliaca y Arequipa. Foto: AAP.

Los cambios que agrega la adenda de AAP

El principal cambio se centra en el modelo de financiamiento: la adenda de AAP no modifica ni amplía el plazo de concesión de los cinco aeropuertos operados por AAP . “El cofinanciamiento implica un esfuerzo conjunto entre el privado y el Estado, pero el esquema que teníamos estaba pensado para obras pequeñas”, señaló Huby.

El esquema anterior —basado en el esquema de “entrega por disponibilidad”— obligaba a la concesionaria a asumir toda la inversión desde los estudios hasta la construcción, recuperando el dinero solo tras la recepción de la obra por parte del Estado. “Ese proceso podía tomar años. Primero la ingeniería, luego observaciones, licitación, construcción y entrega. Pero el pago no se activaba con la entrega, sino con la recepción conforme del Estado, lo que generaba retrasos”, indicó.

Para proyectos grandes, ese desfase elevaba el costo financiero. “Las tasas hacían que el modelo no fuera bancable. Ninguna entidad estaba dispuesta a asumir ese riesgo”, sostuvo.

Frente a tal escenario, la adenda introduce dos nuevos mecanismos: la Remuneración por Inversión (RPI) y el Pago por Obra 2 (PPO2). El primero permite convertir los avances de obra en certificados negociables en el mercado financiero, mejorando el flujo de caja. El segundo establece pagos por hitos de avance, reduciendo los tiempos de recuperación de la inversión.

“Hoy hablamos de avances medibles: se ejecuta un tramo y se paga en plazos mucho más cortos”, remarcó Huby. Aunque persiste un capital de trabajo de alrededor de tres meses, este es ampliamente menor frente a los plazos anteriores.

Las obras en Arequipa comenzarían en agosto y se ejecutarían sin afectar la operación del aeropuerto. Foto: AAP.

Juliaca y Arequipa: las prioridades de AAP

¿Qué obras activa la adenda de AAP? En el aeropuerto de Juliaca, la principal obra será la construcción de una nueva pista de aterrizaje, junto con sistemas de drenaje, ampliación del terminal y un nuevo cerco perimétrico. La inversión total supera los US$ 250 millones.

“ El Programa de Ejecución de Obras (PEO) está previsto para iniciar el 1 de junio con la nueva pista. Es una obra de emergencia ”, señaló el ejecutivo. El plazo estimado es de 18 meses, sujeto a condiciones climáticas.

Sin embargo, la operación del aeropuerto de Juliaca no se detendrá. “Habrá ventanas de trabajo y de operación. Probablemente se reduzcan algunos vuelos, pero no se suspenderá el servicio”, indicó. La intervención será por tramos hasta completar los 4.2 kilómetros de la pista.

En cambio, la ampliación de esta terminal añadiría cerca de 2,800 m2, pasando de 3,900 m2 a alrededor de 6,000 m2. Su inicio se proyecta para el próximo año, con un plazo de entre 18 y 24 meses. El nuevo cerco perimétrico, en cambio, se ejecutará en paralelo y tomará unos 14 meses.

En Arequipa, el proyecto contempla ampliar el terminal de 6,000 m2 a 11,000 m2, con una inversión superior a US$ 35 millones, además de un nuevo cerco perimétrico (US$ 32 millones). “ Esperamos iniciar, a más tardar, en agosto ”, indicó.

Las obras durarían cerca de dos años, con entrega prevista hacia mediados de 2028. A diferencia de Juliaca, no se prevén mayores restricciones operativas. “No hay intervención en pista, salvo trabajos menores que no afectarán las operaciones”, remarcó.

Puerto Maldonado, Tacna y Ayacucho: las obras que vienen

En Puerto Maldonado, AAP proyecta ampliar el terminal y construir un nuevo cerco perimétrico, con una inversión conjunta superior a US$ 50 millones. La capacidad pasará de entre 2,400 y 2,500 m2 a unos 3,600 m2. El inicio de obras dependerá de la aprobación del PEO, aunque se estima que podría comenzar a inicios del próximo año. El plazo de ejecución sería de 16 meses .

AAP indicó que las intervenciones previstas en la adenda se ejecutarán de forma escalonada. Arequipa y Juliaca son las prioridades, seguidas por Puerto Maldonado y Tacna. Ayacucho, por ahora, no tendrá obras mayores .

En Tacna, se prevé la ampliación del terminal (más de US$ 50 millones) y un nuevo cerco perimétrico (más de US$ 40 millones). En Ayacucho, la intervención se limita a un cerco perimétrico por cerca de US$ 10 millones.

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Paquete adicional de inversiones

Huby precisó que la adenda no se limita a este primer paquete de inversiones. “ Se trata de una primera etapa de alrededor de US$ 470 millones en los próximos dos años y medio, pero hay cerca de US$ 1,000 millones adicionales en cartera para los siguientes cinco años ”, adelantó. Entre los futuros proyectos figura, por ejemplo, la construcción de una nueva pista de aterrizaje en el aeropuerto de Puerto Maldonado.

En total, AAP ha identificado siete iniciativas adicionales dentro de su Plan Maestro y de Rehabilitación, que en conjunto representarían inversiones superiores a US$ 1,328 millones. El desarrollo de estas obras dependerá de la evolución de la demanda. Según el gerente general, la expectativa es iniciar parte de estos proyectos hacia 2028, aproximadamente dos años y medio después de la primera etapa .

No obstante, algunas intervenciones podrían adelantarse. “La pista de Puerto Maldonado, por ejemplo, podría ejecutarse antes”, remarcó.

En términos generales, la ejecución de este segundo paquete se proyecta en un horizonte amplio. “ Se estima que estas obras se desarrollen entre 2028 y 2040, aunque aún no es posible definir un cronograma exacto ”, indicó.

Los planes maestros para esas futuras iniciativas se encuentran actualmente en proceso de actualización. “Estos se revisan cada cinco años y permiten proyectar las necesidades de infraestructura en función de la demanda. Ese proceso está en curso, por lo que todavía no contamos con información más precisa en montos, plazos y alcance de obras”, explicó.

Estos proyectos también se ejecutarían bajo el nuevo esquema financiero incorporado en la adenda. “Las inversiones del plan maestro entrarían bajo el mecanismo de RPI y PPO”, puntualizó.

La ampliación del aeropuerto de Arequipa tomará cerca de dos años y apunta a atender el crecimiento sostenido de pasajeros. Foto: AAP.

¿Nuevo aeropuerto en Arequipa?

Huby recordó que Aeropuertos Andinos del Perú (AAP) había planteado anteriormente una iniciativa al Estado peruano: un nuevo terminal de pasajeros en Arequipa en una ubicación distinta a la actual. “Se presentó al MTC un proyecto para construir un terminal completamente nuevo, en otra ubicación. Iba a ser el único terminal y bastante más grande que el actual, incluso considerando la ampliación”, añadió.

Sin embargo, la propuesta no prosperó. “El Gobierno de entonces decidió no continuar con ese proyecto porque, en ese momento, no lo consideró recomendable. Se dejó en stand-by”, explicó. Pese a esa decisión, la iniciativa no ha desaparecido del todo.

“Es un proyecto grande y creemos que, en algún momento, vamos a tener que llegar a él”, agregó.

Inicialmente, la ejecución de esa infraestructura se proyectaba hacia el final de la concesión, más allá de 2035. No obstante, el ritmo de crecimiento del tráfico aéreo podría adelantar esa necesidad. “Honestamente, al paso que vamos, podríamos requerir un terminal mucho más ambicioso antes de 2035”, advirtió.

La idea, precisó, no es operar dos terminales en paralelo. “El actual podría reconvertirse para otros usos, como carga o un esquema intermodal”, detalló.

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Aun así, cualquier decisión de este tipo deberá convivir con las limitaciones del marco normativo. “Hoy no se pueden ejecutar dos obras sobre el mismo concepto al mismo tiempo. Si quisiéramos avanzar con un nuevo terminal mientras ampliamos el actual, tendríamos que detener uno de los proyectos, y eso no es viable”, dijo.

Por ese motivo, la estrategia pasa por completar primero la ampliación en curso y, en paralelo, anticipar la siguiente etapa. “Lo que corresponde es sentarnos con el Estado y proyectar el futuro: si vemos que en pocos años la demanda se acerca al límite, hay que empezar a trabajar desde ya el nuevo terminal”, argumentó.

En un escenario de crecimiento acelerado —por ejemplo, con aumentos anuales del 30%— la infraestructura podría quedar rápidamente desbordada. E inclusive bajo supuestos más moderados, la presión será creciente.

“En condiciones normales, estamos llegando a 2035 con la necesidad de esa obra, quizá un poco antes”, apuntó. De hecho, el asunto podría entrar en agenda mucho antes. “Diría que en los próximos dos o tres años ya deberíamos estar evaluando seriamente un nuevo terminal en Arequipa”, proyectó.

Todo este análisis ocurre en un contexto de crecimiento sostenido de la demanda de pasajeros. “Hemos venido creciendo alrededor de 10% anual en el transporte de pasajeros”, indicó Huby.

Sin embargo, la evolución será algo menor debido a factores climáticos, especialmente en Arequipa, este año. “La camanchaca —una neblina muy densa— ha afectado la operación y reducido la cantidad de vuelos más de lo previsto”, mencionó. Aun así, las perspectivas se mantienen sólidas. “Este año creceremos alrededor de 8% (a nivel de toda la concesión de aeropuertos), pero en los siguientes no tengo dudas de que podremos volver a tasas de 10% o incluso más”, finalizó.