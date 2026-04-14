La empresa peruana SAASA, especializada en servicios aeroportuarios y subsidiaria de Andino Investment Holding (Grupo Andino), inició operaciones en su nuevo terminal de carga ubicado en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas (España). ¿Qué metas se ha trazado para su nueva operación este año?

La puesta en marcha del terminal, detalló la empresa, se concretó tras la obtención de las autorizaciones correspondientes y la culminación de una fase de pruebas destinada a asegurar el correcto funcionamiento de sus procesos operativos .

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En detalle, la nueva instalación cuenta con una capacidad de operación de hasta 80,000 toneladas anuales, con una proyección de 40,000 toneladas durante su primer año. Además, la empresa ya ha firmado acuerdos con sus primeros clientes, entre ellos la aerolínea española Binter Canarias Airlines .

El terminal forma parte de una concesión otorgada por Aena por un periodo de 30 años. Se ubica en una parcela de 14,000 metros cuadrados (m2) e incluye una nave de 6,160 m2 y 18 muelles de carga.

Instalaciones cuentan con cadena de frío y monitoreo en tiempo real, clave para la gestión de productos perecederos con altos estándares sanitarios y logísticos. Foto: Grupo Andino

Detalles de la nueva terminal

Según explicó Enrique Vargas, CEO de SAASA, el inicio de operaciones en Madrid marca un paso importante en la expansión de la compañía en Europa. “La nueva plataforma refuerza nuestro compromiso con la eficiencia y la calidad en la gestión logística, especialmente en productos perecederos que requieren máxima trazabilidad y control de temperatura”, señaló.

La infraestructura incorpora un área refrigerada de 1,200 m2 y una cadena de frío “punto a punto”, que permite mantener el control de temperatura desde la recepción hasta el despacho de la mercancía. Esto incluye inspecciones oficiales y espacios específicos para carga perecedera, principalmente procedente de Latinoamérica.

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Asimismo, el terminal dispone de un Punto de Control Fronterizo (PCF) autorizado, lo que permite realizar controles oficiales para la importación y exportación de mercancías de origen animal y no animal, incluyendo productos farmacéuticos, animales vivos y productos perecederos.

En el ámbito tecnológico, la instalación cuenta con un sistema de monitorización avanzada que permite supervisar la temperatura en tiempo real, detectar desviaciones de manera temprana y asegurar la trazabilidad completa de cada operación. Este sistema también genera informes automatizados para clientes y auditorías.

Álvaro Salazar, director de Proyectos de SAASA, destacó que esta tecnología contribuye a garantizar altos estándares de calidad. “Permite evaluar el impacto térmico real sobre la mercancía y posiciona a la terminal como un hub logístico de referencia, cumpliendo con exigentes estándares de seguridad sanitaria y operativa”, indicó.

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La terminal ha superado las inspecciones de las autoridades españolas, incluyendo el Registro Sanitario, la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) y Aduanas. Además, obtuvo la autorización como Almacén de Depósito Temporal (ADT), requisito clave para el inicio de sus operaciones.

Con esta nueva infraestructura, SAASA busca fortalecer su presencia en el mercado europeo y consolidar su rol en el transporte de mercancías perecederas entre Latinoamérica y Europa.