Declaran ilegal restricción de venta de bebidas alcohólicas desde las 11 p.m. en 6 distritos de Lima.| Foto: Andina
Declaran ilegal restricción de venta de bebidas alcohólicas desde las 11 p.m. en 6 distritos de Lima.| Foto: Andina
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

desde las 11 de la noche.

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) publicó una serie de resoluciones que declaran barrera burocrática ilegal esta restricción.

Además,

LEA TAMBIÉN: ¿Qué bebida desplazó al ron y al vodka en el gusto de los peruanos al brindar?

La Sala Especializada en Eliminación de Barreras Burocráticas resolvió, en segunda y última instancia administrativa,

Con ello, quedaron sin efecto las ordenanzas emitidas por las municipalidades de Villa El Salvador, San Luis, San Martín de Porres, San Juan de Miraflores, Rímac y Ate.

LEA TAMBIÉN: El nuevo amante del vino: cómo piensan y beben los empresarios en 2026

, como restaurantes o bares, afectando el desarrollo de estas actividades comerciales.

Sin embargo, el Indecopi precisó que las municipalidades distritales mantienen sus facultades de fiscalización, por lo que podrán seguir supervisando que los establecimientos cumplan las normas vigentes dictadas por la Municipalidad Metropolitana de Lima, que es la autoridad competente en este caso.

LEA TAMBIÉN: Delivery de bebidas alcohólicas ahora necesitaría permiso municipal

Según la Ley Orgánica de Municipalidades y la Ley 28681,

El Indecopi ordenó que estas medidas sean inaplicables de manera general, por lo que las restricciones ya no podrán exigirse a ningún establecimiento ni ciudadano en los distritos mencionados.

El Indecopi ordenó que estas medidas sean inaplicables de manera general, por lo que las restricciones ya no podrán exigirse a ningún establecimiento ni ciudadano en los distritos mencionados. FOTOS: JESUS SAUCEDO / GEC
El Indecopi ordenó que estas medidas sean inaplicables de manera general, por lo que las restricciones ya no podrán exigirse a ningún establecimiento ni ciudadano en los distritos mencionados. FOTOS: JESUS SAUCEDO / GEC

TE PUEDE INTERESAR

Compra de aviones de combate: incoherencia en el Ejecutivo que cuesta credibilidad
Gloria gana a Laive en Indecopi: tribunal descarta competencia desleal por yogur
¿En qué días y horario aplica el medio pasaje universitario? Indecopi impondrá multas

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.