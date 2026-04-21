El Indecopi informó que los estudiantes universitarios tienen derecho al medio pasaje en el transporte público urbano e interurbano.

De acuerdo con la Ley 26271, este derecho aplica durante los días laborables, en el horario comprendido entre las 5:00 a. m. y las 12:00 a. m. (medianoche), y no depende del destino del estudiante, por lo que debe ser reconocido en cualquier ruta .

El Indecopi precisó que la tarifa del medio pasaje no puede exceder el 50% del precio del pasaje adulto. Es decir, si el pasaje general cuesta S/ 2.00, el estudiante solo debe pagar S/ 1.00, presentando su carné universitario vigente.

Asimismo, el Indecopi advirtió que está facultado para fiscalizar el cumplimiento de esta obligación y, de detectar infracciones, puede iniciar procedimientos sancionadores contra las empresas de transporte, los cuales podrían concluir en multas de hasta 450 UIT.

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Para denunciar un incumplimiento, el Indecopi recomienda a los estudiantes lo siguiente:

Conservar el boleto de viaje como principal medio de prueba.

Registrar datos clave como la placa del vehículo y la empresa de transporte.

De ser posible, también se sugiere tomar fotografías u otros elementos que respalden el reclamo.

Entre el 2020 y el 2026, el Indecopi ha recibido 450 reclamos relacionados con este derecho. Los usuarios pueden reportar cualquier incidencia o irregularidad al momento de ejercer su derecho como consumidores del servicio de transporte, a través del teléfono 224-7777 (Lima), la línea gratuita 0800-44040 (provincias) o el correo electrónico sacreclamo@indecopi.gob.pe.