El titular del registro sanitario de este medicamento es la empresa Distribuidora Dany S.A.C. (Photo by GEORGES GOBET / AFP)
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Redacción Gestión
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El Indecopi informa, a través de su Sistema de Alertas de Consumo, que la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid) dispuso el retiro del mercado y la destrucción de todas las unidades de un lote específico del medicamento GENTABIOT 160 mg/2 mL, una solución inyectable de gentamicina.

La medida aplica al lote N.° 195230802 de este producto, debido a que, durante controles de calidad, se habría detectado la presencia de partículas visibles en su contenido. Esta situación podría representar un riesgo para la salud de los pacientes que lo utilicen.

Ante esta alerta, se recomienda a los consumidores y establecimientos de salud verificar el número de lote del producto y evitar su administración si corresponde al lote observado.

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El titular del registro sanitario de este medicamento es la empresa Distribuidora Dany S.A.C. Para más información, los consumidores pueden comunicarse directamente con la Digemid al teléfono (01) 631 4300. Consulte más detalles de la alerta en:

El titular del registro sanitario de este medicamento es la empresa Distribuidora Dany S.A.C. (Foto: GEC)
El titular del registro sanitario de este medicamento es la empresa Distribuidora Dany S.A.C. (Foto: GEC)
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El Indecopi recuerda que los consumidores pueden reportar productos que generen riesgos en: . El Sistema de Alertas de Consumo es una herramienta del Indecopi para difundir información sobre productos que pueden representar riesgos no previstos o imprevisibles para la seguridad o la salud de los consumidores o sus bienes. La información difundida es proporcionada por los proveedores y las autoridades sectoriales competentes.

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