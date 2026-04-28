Panamericana Televisión, conocida como la “esquina de la televisión”, bajo una nueva etapa de gestión tras su reciente adquisición. Foto: GEC
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Karen Guardia Quispe
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Han pasado cerca de seis meses desde que la llamada “esquina de la televisión”, como se conoce popularmente a Panamericana Televisión, fue adquirida por el empresario minero Jimmy Pflücker y la productora Susana Umbert. La nueva administración enfrenta ahora un desafío que trasciende los sets: el último 13 de marzo, la Comisión de Procedimientos Concursales del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) admitió a trámite la solicitud presentada por Belleville Investments Limited una antigua proveedora de la televisora, con la que suscribió contratos en la década de 1990, para iniciar un Procedimiento Concursal Ordinario contra Panamericana Televisión.

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