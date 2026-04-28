La decisión del Indecopi no significa que Panamericana Televisión haya ingresado, por ahora, a un procedimiento concursal ordinario. Lo que se ha iniciado es una etapa de evaluación previa, explicó a Gestión el abogado y especialista en procesos concursales Francisco Barrón, socio del estudio DPP Abogados. “En esta fase, la empresa deudora es notificada para pronunciarse sobre una acreencia que, según Indecopi, supera los umbrales legales establecidos”, señaló.

Barrón, quien también es abogado de Belleville Investments Limited, precisó que la admisión a trámite no implica el inicio automático de un concurso. “Lo que hace Indecopi es verificar que la solicitud cumpla con los requisitos formales de ley y trasladarla al deudor para que ejerza su derecho de defensa. Solo después de esa respuesta, la autoridad evalúa si corresponde o no abrir un procedimiento concursal ordinario”, explicó.

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El especialista recordó que un acreedor puede solicitar este tipo de procedimiento cuando existe una deuda mayor a 50 UIT y con más de 30 días de vencimiento. A partir de ello, el Indecopi traslada la solicitud al deudor para que este responda, pudiendo pagar, proponer un acuerdo, oponerse a la deuda o allanarse.

De acuerdo con la resolución de admisión a trámite a la que accedió Gestión, Panamericana Televisión ha sido notificada para que, en un plazo de diez días hábiles —contados desde el 13 de marzo—, elija entre las alternativas previstas en la Ley General del Sistema Concursal: pagar la deuda, proponer un acuerdo de pago, oponerse a la existencia o cuantía del crédito, o allanarse a la solicitud.

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El caso se remonta a contratos de los años noventa y una deuda reconocida en 2010. Hoy, Indecopi evalúa si corresponde iniciar un nuevo proceso concursal contra Panamericana Televisión. Foto: GEC

El origen de la disputa con Panamericana

El conflicto se remonta a contratos de provisión y uso de contenidos televisivos suscritos entre 1995 y 1999, cuando Panamericana Televisión era administrada por una gestión distinta a la actual. En ese periodo, Belleville Investments Limited suministró producciones extranjeras que fueron incorporadas a la programación de la “esquina de la televisión”. Según la documentación revisada por el Indecopi, dichos contratos generaron obligaciones que no habrían sido canceladas en su totalidad.

“Se trata de una deuda muy antigua, de finales de los años noventa, que no fue pagada en su momento y que posteriormente fue reconocida dentro de un procedimiento concursal preventivo en 2010”, señaló el defensor legal de Belleville.

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Ese mismo año, como se recuerda, Panamericana ingresó a un proceso concursal preventivo. En ese marco, Belleville solicitó el reconocimiento de su crédito. Así, tras la evaluación correspondiente y el descuento de pagos parciales realizados por la televisora, el Indecopi reconoció una deuda de US$ 688,135. Ese monto fue incorporado a un Acuerdo Global de Refinanciación (AGR), aprobado por la junta de acreedores, que establecía un período de gracia de cinco años y, posteriormente, pagos anuales.

Sin embargo, las cuotas pactadas no llegaron a pagarse. “El acuerdo quedó sin efecto por incumplimiento. La ley es clara: si el deudor no cumple con lo establecido, el acuerdo se resuelve y las obligaciones recuperan su exigibilidad ”, subrayó el abogado.

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Panamericana Televisión enfrenta una nueva revisión de Indecopi tras la solicitud de una acreedora histórica. El proceso aún no se inicia formalmente y sigue en evaluación previa. Foto: GEC

¿Cuál es la situación actual?

Ante esta posibilidad, en diciembre del año pasado, Belleville Investments Limited solicitó formalmente ante el Indecopi el inicio de un procedimiento concursal ordinario contra Panamericana Televisión. En su pedido, la empresa solicitó el pago de US$ 688,135 por concepto de capital —correspondiente a la deuda ya reconocida en el proceso concursal anterior—, además de US$ 975,417.16 por intereses moratorios, calculados desde el vencimiento de las cuotas contractuales.

¿Qué pasó después? El Indecopi evaluó ambos conceptos por separado. En su resolución, la Comisión señaló que, respecto al capital, solo el monto de US$ 688,135 cuenta con sustento firme, al haber sido previamente reconocido mediante actos administrativos consentidos.

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En cuanto a los intereses, la autoridad concursal recordó que los contratos contemplaban el devengo automático de intereses moratorios a la tasa de interés legal. Sin embargo, tras el recálculo correspondiente conforme a la normativa vigente, el Indecopi determinó que el monto aplicable asciende a US$ 313,519.17.

En detalle, la deuda total reconocida de Panamericana Televisión con Belleville Investments Limited asciende a US$ 1’001,654.17.

Indecopi evaluará si corresponde iniciar un procedimiento concursal ordinario contra Panamericana Televisión, tras admitir a trámite la solicitud presentada por una de sus acreedoras. Foto: Andina

¿Qué pasará ahora?

El abogado de Belleville evitó pronunciarse sobre si Panamericana Televisión ya respondió al emplazamiento realizado por el Indecopi o sobre el contenido de eventuales actuaciones posteriores a la admisión a trámite de la solicitud de procedimiento concursal ordinario. “ Este es un procedimiento reservado. No puedo confirmar ni negar si el proceso ya existe formalmente ni qué ha ocurrido dentro de él. Hacerlo podría generar sanciones ”, subrayó.

Lo que sí precisó es que, una vez vencido el plazo de respuesta del deudor, el Indecopi suele tomarse algunas semanas para evaluar el caso y determinar si corresponde iniciar el procedimiento concursal ordinario o archivar la solicitud, en función de los descargos presentados.

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Gestión también solicitó la versión de la nueva administración de Panamericana Televisión sobre esta situación. La respuesta fue que no brindarán información al respecto, al señalar que, de acuerdo con la Ley del Sistema Concursal, el procedimiento se rige por la reserva y confidencialidad, y que su eventual vulneración podría dar lugar a sanciones por parte del Indecopi .