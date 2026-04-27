Si aquella película “Hombre en llamas” de Denzel Washington (titulada “Man on Fire” en inglés y “El fuego de la venganza” en España) se te quedó grabada, prepárate. Y es que ahora Netflix apuesta por una serie homónima, presentada como una nueva adaptación de las novelas de A. J. Quinnell sobre el exmercenario John Creasy y su búsqueda de redención. Así que, si te provoca regresar a ese mundo marcado por la violencia, el trauma y la venganza extrema sin moverte del sofá, esta nota de Gestión Mix está pensada para ti.

Vale precisar que la producción de acción y suspenso retoma elementos del primer libro y de su secuela, “The Perfect Kill”, lo que le permite ir más allá de lo que vimos en la película de 1987 (dirigida por Elie Chouraqui) y la de 2004 (protagonizada por Denzel Washington y dirigida por Tony Scott).

En el detrás de cámaras, por su parte, se sabe que los episodios están a cargo de cineastas como Steven Caple Jr., Vicente Amorim, Clare Kilner y Michael Cuesta.

LA TRAMA DE LA SERIE “HOMBRE EN LLAMAS”

“Hombre en llamas” narra la historia de John Creasy (Yahya Abdul-Mateen II), un antiguo mercenario de élite de las Fuerzas Especiales de Estados Unidos que vive marcado por un grave trastorno de estrés postraumático.

Entonces, cuando acepta trabajar como guardaespaldas de la hija de su único amigo, un poderoso empresario, empieza a reconstruir su vida... hasta que un ataque brutal termina con el asesinato de su amigo y el secuestro de la niña.

A partir de allí, la serie lo sigue en un viaje de venganza contra todos los responsables, mientras intenta reconciliar su necesidad de justicia con la culpa por su historial de violencia.

De esta manera, la ficción combina escenas de acción con un arco emocional sobre trauma, paternidad sustituta y redención.

EL TRÁILER DE LA SERIE “HOMBRE EN LLAMAS”

LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE LA SERIE “HOMBRE EN LLAMAS”

El reparto de “Hombre en llamas” está liderado por Yahya Abdul‑Mateen II como John Creasy, el exmercenario que intenta rehacer su vida en medio del caos.

Junto a él, se encuentra Billie Boullet como Poe Rayburn, la adolescente a la que Creasy termina protegiendo, y Alice Braga como Valeria Melo, una conductora experta que se convierte en su aliada.

Completan el elenco principal:

Scoot McNairy como Henry Tappan

como Henry Tappan Paul Ben‑Victor como Moncrief

como Moncrief Bobby Cannavale como Paul Rayburn

¿CUÁNDO SE ESTRENA LA SERIE “HOMBRE EN LLAMAS”?

Netflix lanzará “Hombre en llamas” el jueves 30 de abril del 2026, con todos sus capítulos disponibles el mismo día en la plataforma.

Por lo tanto, para disfrutarlos sin problemas, asegúrate de contar con una suscripción activa al famoso servicio de streaming de la “N” roja.

Este es el LINK OFICIAL de la producción.

En territorio estadounidense, recuerda que se ofrecen los siguientes planes:

Estándar con anuncios: US$8.99 al mes

US$8.99 al mes Estándar (sin anuncios): US$19.99 al mes

US$19.99 al mes Premium: US$26.99 al mes

El póster de "El fuego de la venganza", serie basada en el libro homónimo de A. J. Quinnell que cuenta con 7 episodios en total (Foto: Netflix)