Colombia y Croacia se medirán este jueves en un amistoso inédito en Estados Unidos, duelo clave de preparación rumbo al Mundial de México, Estados Unidos y Canadá 2026. El compromiso se disputará en el Camping World Stadium de Orlando, Florida, desde las 18:30 horas de Bogotá (7:30 p.m. ET / 4:30 p.m. PT) , en un escenario ideal para calibrar el momento de dos selecciones llamadas a ser protagonistas en la próxima cita global. Tanto el combinado sudamericano como el europeo aprovecharán este examen para ajustar detalles tácticos y consolidar sus ideas ante un rival de jerarquía.

La selección de Colombia aterriza en Orlando impulsada por una racha de nueve partidos sin derrotas, con cinco triunfos y cuatro empates, que alimentan la confianza del equipo de Néstor Lorenzo. El técnico argentino contará con todas sus figuras para este amistoso ante Croacia, destacando la presencia de los delanteros Luis Suárez, goleador del Sporting de Lisboa, y Luis Díaz, figura del Bayern Múnich, ambos en el mejor momento de sus carreras. Lorenzo destacó en la previa la unión del grupo, la asimilación de los conceptos de juego y las ganas de “marcar historia” de una generación que apunta alto en el Mundial 2026, donde comparte el Grupo K con Portugal, Uzbekistán y el ganador de una repesca.

Además de Suárez y Díaz, Colombia dispondrá de la base de sus habituales titulares para este ensayo internacional. James Rodríguez, ahora en el Minnesota United, reaparece como el cerebro creativo pese a sumar pocos minutos en su nuevo club, mientras que Jhon Arias llega en alza con el Palmeiras, consolidando su mejor versión. En defensa, Davinson Sánchez, del Galatasaray, y el lateral Daniel Muñoz, del Crystal Palace, aportarán solidez y salida por bandas, en un equipo que combina experiencia, talento y un momento anímico muy favorable de cara a este choque ante Croacia.

Croacia, por su parte, afronta en Orlando su primer amistoso desde que aseguró su clasificación al Mundial como líder del Grupo L europeo, donde sumó 22 puntos gracias a siete victorias y un empate, por delante de Chequia, Islas Feroe, Montenegro y Gibraltar. Aunque presenta bajas sensibles como las de Josko Gvardiol y Mateo Kovacic, ambos del Manchester City y en procesos de recuperación de lesiones importantes, el conjunto balcánico mantiene un plantel competitivo. Bajo la dirección de Zlatko Dalic, la selección de Croacia se apoya en la jerarquía de veteranos como Luka Modric e Iván Perisic, además de piezas en plena proyección como Josip Stanisic (Bayern Múnich), Luka Vuskovic (Hamburgo) y Petar Sucic (Inter de Milán), para probarse ante una Colombia que también sueña con ser animadora del Mundial 2026.

Horarios para ver el partido Colombia vs. Croacia por amistoso a la Copa Mundial FIFA 2026

El partido entre Colombia y Croacia se juega a partir de las 18:30 horas de Bogotá en el Camping World Stadium de Orlando, Florida. Aquí te contamos todos los horarios:

Horarios en el mundo

17:30 horas en México, Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, Guatemala y Honduras

18:30 horas en Colombia, Perú, Ecuador y Panamá

19:30 horas en Venezuela, Puerto Rico, Bolivia, Rep. Dominicana, Cuba, Canadá y Puerto Rico

20:30 horas en Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Brasil

00:30 horas del viernes 27 de marzo en España, Italia, Francia y Alemania

En Estados Unidos

7:30 p.m. ET

6:30 p.m. CT

5:30 p.m. MT

4:30 p.m. PT

¿Dónde ver partido Colombia vs. Croacia EN VIVO EN DIRECTO por amistoso al Mundial de Fútbol 2026?

La transmisión en vivo y gratis del partido entre Colombia y Croacia por amistoso internacional a la Copa Mundial de la FIFA 2026 se dará a nivel nacional en los canales de señal abierta a través de GOL Caracol Televisión, RCN Televisión, Deportes RCN, Caracol Play y Ditu; mientras que en los Estados Unidos se verá por Fox Sports 2, fuboTV, Foxsports.com, ViX, FOX Sports App y FOX One.

Colombia : GOL Caracol Televisión, RCN Televisión, Deportes RCN, Caracol Play y Ditu.

: GOL Caracol Televisión, RCN Televisión, Deportes RCN, Caracol Play y Ditu. Estados Unidos: Fox Sports 2, fuboTV, Foxsports.com, ViX, FOX Sports App y FOX One

Alineaciones probables del Colombia vs. Croacia por amistoso a la Copa Mundial FIFA 2026

Colombia : Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Jhon Lucumí, Johan Mojica; Jefferson Lerma, Richard Ríos, Jhon Arias, James Rodríguez; Luis Díaz y Luis Suárez.

: Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Jhon Lucumí, Johan Mojica; Jefferson Lerma, Richard Ríos, Jhon Arias, James Rodríguez; Luis Díaz y Luis Suárez. Entrenador: Néstor Lorenzo.

Croacia : Dominik Livakovic; Josip Stanisic, Luka Vuskovic, Duje Caleta-Car; Mario Pasalic, Luka Modric, Petar Sucic, Marco Pasalic, Iván Perisic; Andrej Kramaric y Peter Musa.

: Dominik Livakovic; Josip Stanisic, Luka Vuskovic, Duje Caleta-Car; Mario Pasalic, Luka Modric, Petar Sucic, Marco Pasalic, Iván Perisic; Andrej Kramaric y Peter Musa. Entrenador: Zlakto Dalic.