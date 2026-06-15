Los mexicanos interesados en viajar a Estados Unidos deben prestar atención a los cambios aplicados en junio en las solicitudes de visa y requisitos para familias, ya que ignorar estas modificaciones podría provocar demoras o la negación del trámite durante la entrevista consular.

Mediante una publicación en sus redes sociales oficiales, la Embajada de Estados Unidos en México realizó este aviso con el propósito de que los habitantes mexicanos que tienen planificado tramitar este documento tomen sus precauciones.

Las autoridades consulares informaron que todos los miembros de un grupo familiar que soliciten la visa de turista deben asistir obligatoriamente a la cita de forma presencial, aclarando que no se permitirán excepciones por cuestiones de edad.

Por lo tanto, si se pretende tramitar una visa hacia un menor de edad o adulto mayor, también deberán apersonarse para cumplir con el proceso correspondiente.

Desde junio, todos los integrantes de una familia mexicana que pretende viajar a EE. UU. deberán estar presente en la entrevista consular. (Crédito: adrian825 / iStock)

Qué tener en cuenta al acudir en familia a tramitar una visa en el consulado estadounidense en México

Los expertos en temas migratorios aconsejan que la familia completa deberá confirmar la fecha y la sede para que acudan a su entrevista; tal como te indiqué anteriormente, ningún integrante puede faltar a la citación.

Para evitar contratiempos o retrasos en el trámite del visado familiar, cada solicitante tendrá que llevar consigo mismo su carpeta con su formulario DS-160 (visa de no inmigrante), pasaporte vigente, comprobante de pago, acta de nacimiento y una fotografía reciente .

Es importante que la familia esté preparada previo a su cita, ya que las autoridades realizarán distintas preguntas, tales como motivos del viaje, los ingresos económicos que percibe, fundamentos legales, entre otras.

La familia deberá estar preparada y llevar la documentación solicitada para evitar contratiempos. (Crédito: Imagen creada por Mix Gestión usando Gemini / Imagen referencial no válida legalmente, solo usada con fines educativos)

¿Quiénes quedarán exentos de esta nueva disposición?

La medida no aplicará a los solicitantes de visados diplomáticos y oficiales (A, G, NATO), así como para aquellas personas que realicen la renovación de los permisos B1/B2 o H-2A dentro de los 12 meses posteriores a su vencimiento.