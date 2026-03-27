La ilusión de la Vinotinto se renueva en este 2026 con el gran debut de Oswaldo Vizcarrondo en la dirección técnica. Tras quedarse a las puertas del repechaje en la última eliminatoria, la selección de Venezuela inicia un ciclo histórico enfrentando a Trinidad y Tobago en la FIFA Series desde Uzbekistán. Si buscas cómo ver Venezuela vs. Trinidad y Tobago EN VIVO GRATIS, sintoniza la señal abierta de Televen este viernes 27 de marzo a las 6:00 am (hora de Caracas) y ET (hora del Este en EE. UU.) , y sigue la transmisión en directo online por las plataformas digitales autorizadas. Este amistoso marca el inicio del camino al Mundial con una convocatoria renovada que prescinde de nombres como Kevin Kelsy y Daniel Pereira para dar paso a un esquema más dinámico y agresivo bajo el mando del “Patrón”. No te pierdas ni un segundo de la acción por televisión abierta y apoya a la selección llanera desde cualquier rincón del mundo en este choque caribeño que promete goles y muchas emociones. ¡Prepárate para vibrar con el equipo de todos en su primera prueba de fuego del año, donde la jerarquía de Salomón Rondón buscará imponerse ante los vecinos de la Concacaf en una jornada futbolera imperdible!

¿A qué hora ver EN VIVO Venezuela — Trinidad y Tobago en distintos países del mundo?

Para que no te pierdas el juego Venezuela — Trinidad y Tobago por el FIFA Series 2026 este jueves 26 de marzo, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.

Estados Unidos (ET): 6:00 am

Estados Unidos (CT): 5:00 am

Estados Unidos (MT): 4:00 am

Estados Unidos (PT): 3:00 am

España: 11:00 am

Brasil (Brasilia): 7:00 am

Uruguay: 7:00 am

Chile (Santiago): 7:00 am

Paraguay: 7:00 am

Puerto Rico: 6:00 am

República Dominicana: 6:00 am

Bolivia: 6:00 am

Venezuela: 6:00 am

Panamá: 5:00 am

Ecuador: 5:00 am

Perú: 5:00 am

Colombia: 5:00 am

México (CDMX): 4:00 am

Costa Rica: 4:00 am

El Salvador: 4:00 am

Guatemala: 4:00 am

Honduras: 4:00 am

Nicaragua: 4:00 am

Argentina: 4:00 am

¿Qué canal transmite EN VIVO el Venezuela — Trinidad y Tobago?

Este jueves 26 de marzo se podrá ver el Venezuela — Trinidad y Tobago por el FIFA Series 2026 a través de distintos canales de TV y servicios de streaming. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.

Estados Unidos: DAZN USA, FIFA+

Italia: DAZN Italy, FIFA+

Francia: FIFA+

Gran Bretaña: DAZN UK

República de Irlanda: FIFA+

Japón: DAZN Japan

España: DAZN Spain

Portugal: DAZN Portugal

Suiza: DAZN Switzerland

Argentina: FIFA+

Brasil: FIFA+

Canadá: DAZN Canada, fubo TV Canada y FIFA+

Colombia: FIFA+

Uruguay: FIFA+

Perú: FIFA+

Chile: FIFA+

Ecuador: FIFA+

Bolivia: FIFA+

Venezuela: Televen, FIFA+

Puerto Rico: FIFA+