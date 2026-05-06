Después del emocionante partido 5-4 a favor del equipo francés, Bayern Múnich y París Saint-Germain (PSG) protagonizan el segundo capítulo de una de las semifinales más esperadas de la UEFA Champions League, en una eliminatoria que promete máxima intensidad. El partido de ida se disputará miércoles 06 de mayo en punto de las 9 pm (Horario de Europa Central) / 3 pm ET / 1 pm Tiempo del Centro de CDMX en el Allianz Arena, en Múnich. Si buscas dónde ver el partido Bayern Múnich vs. PSG en directo y online, podrás hacerlo por la señal de Movistar Plus, que ofrece una cobertura integral mediante sus canales de Liga de Campeones Online y TV.

Movistar Plus+ cuenta con los derechos exclusivos de retransmisión en España de los partidos de la máxima competición continental, por lo que el PSG vs. Bayern de Múnich, correspondiente a la vuelta de las semifinales de la Champions League, podrá verse únicamente a través de Movistar Liga de Campeones. Se trata de un canal de pago, por lo que será necesario disponer de una suscripción activa para seguir el encuentro desde el Parque de los Príncipes. En consecuencia, este partido no estará disponible en abierto ni podrá verse gratis por televisión en nuestro país.

Conozca a qué hora juega y en qué canal transmiten Bayern Múnich vs. PSG en vivo hoy por Champions League 2026. Guía de canales de TV para México, España y EE. UU. con los horarios oficiales del partido de vuelta de las semifinales ahora. | Crédito: uefa.com / Composición Gestión Mix

¿Dónde ver Movistar Plus EN DIRECTO, Bayern Múnich vs. PSG por la vuelta de semifinal de la Champions League 2026 por streaming online?

El partido Bayern Múnich vs. PSG por la vuelta de las semifinales de la UEFA Champions League 2026 se podrá ver en streaming a través de Movistar Plus en España, siempre que tengas contratado el paquete de fútbol correspondiente. Movistar Plus es una plataforma de televisión de pago cuyo precio depende del paquete elegido (básico, cine, deportes, fútbol, series, etc.) y de las promociones activas, por lo que las tarifas pueden variar con frecuencia.

Precios aproximados Movistar Plus+

Producto / Pack Precio aproximado mensual Detalles principales Movistar Plus+ básico 9,99 € Plataforma básica de TV, incluye un partido destacado de LaLiga por jornada, cine y series seleccionados.​ Pack LaLiga (miMovistar) 35 € Añade todos los partidos de LaLiga EA Sports e Hypermotion a tu tarifa miMovistar. ​ Pack Champions / competiciones UEFA 23–24 € Añade Champions, Europa League y otras competiciones europeas. Pack Todo el Fútbol 49 € Incluye LaLiga, Hypermotion, competiciones UEFA y otros torneos en un único pack. Tarifa miMovistar (fibra + móvil + TV) Desde 80–100 € Paquete convergente sobre el que se añaden los packs de fútbol (LaLiga o Todo el Fútbol).

MÚNICH (ALEMANIA), 06/05/2026.- Lista de canales de televisión y servicios streaming para ver el partido entre Bayern Múnich y París Saint-Germain (PSG) este miércoles 6 de mayo por la vuelta de la semifinal de la UEFA Champions League 2025-26 desde el Allianz Arena de Múnich, Alemania. FOTO DE NOÉ YACTAYO PARA MAG DE EL COMERCIO

Dispositivos en los que se puede ver Movistar Plus:

Smart TV compatibles (Samsung, LG, Android TV, etc.)

Decodificador de Movistar conectado al televisor

Ordenadores (PC y Mac) mediante navegador web

Teléfonos móviles (Android e iOS) con la app oficial

Tablets (Android e iOS) con la app oficial

Algunos dispositivos multimedia/TV Box compatibles (por ejemplo, Android TV, Chromecast, etc.)