El Allianz Arena será escenario de una noche que huele a definición grande, de esas que solo la Champions League sabe regalar. Bayern Múnich recibe al París Saint-Germain en la vuelta de las semifinales con la serie al límite, después de una ida frenética en el Parque de los Príncipes que terminó 5−45−4 para el conjunto parisino, dejando abierta una eliminatoria tan vibrante como impredecible. En ese contexto, cada ataque puede ser decisivo, cada error puede costar la temporada y cada figura está obligada a aparecer en un partido donde la presión, el talento y la historia caminan de la mano.

Bayern sabe que jugar en casa no es solo una ventaja ambiental, sino una responsabilidad competitiva. Luis Díaz aporta vértigo, profundidad y desequilibrio por banda, Harry Kane encarna el peso de la jerarquía en el área y Michael Olise ofrece pausa, inventiva y último pase para romper estructuras cerradas. El equipo bávaro necesitará que esas piezas funcionen en sincronía para inclinar un duelo que exige precisión quirúrgica, especialmente ante un rival que ya demostró en la ida que puede castigar cualquier desajuste.

PSG, en cambio, aterriza en Múnich con la ventaja mínima y la confianza de haber sobrevivido a una batalla de muchos goles, pero sin margen para relajarse. Ousmane Dembélé aparece como una amenaza permanente por su aceleración y su capacidad para desordenar defensas, Désiré Doué añade frescura, atrevimiento y conducción en campo rival, mientras Khvicha Kvaratskhelia ofrece una mezcla de pausa y desequilibrio que puede cambiar el ritmo del partido en un instante. El equipo francés sabe que un gol suyo puede obligar al Bayern a una persecución mucho más incómoda.

La clave de la eliminatoria estará en el equilibrio entre valentía y control. Bayern no puede lanzarse sin cálculo, porque PSG tiene recursos para golpear al espacio; pero el cuadro alemán tampoco puede vivir esperando, porque necesita producir ocasiones y convertir la energía del Allianz Arena en dominio real. En este tipo de partidos, la Champions suele premiar a quien mejor administra los momentos: el arranque, el tramo emocional después del gol y los últimos minutos, cuando la tensión suele quebrar piernas y decisiones.

Con una ida inolvidable, figuras de talla mundial y dos equipos obligados a sostener su ambición hasta el final, la vuelta promete otro capítulo de alto voltaje europeo. Luis Díaz, Kane y Olise representan el pulso ofensivo del Bayern; Dembélé, Doué y Kvaratskhelia, la respuesta parisina. Todo está servido para una semifinal que puede quedar marcada por una genialidad, un error o una noche legendaria.

¿A qué hora se juega el Bayern Múnich vs. PSG, con Luis Díaz, por la Champions League 2025-26?

Estados Unidos ET: 3:00 p.m.

Estados Unidos CT: 2:00 p.m.

Estados Unidos MT: 1:00 p.m.

Estados Unidos PT: 12:00 p.m.

España: 9:00 p.m.

México: 1:00 p.m.

Guatemala: 1:00 p.m.

Honduras: 1:00 p.m.

El Salvador: 1:00 p.m.

Nicaragua: 1:00 p.m.

Costa Rica: 1:00 p.m.

Panamá: 2:00 p.m.

Colombia: 2:00 p.m.

Perú: 2:00 p.m.

Ecuador: 2:00 p.m.

Venezuela: 3:00 p.m.

Bolivia: 3:00 p.m.

Puerto Rico: 3:00 p.m.

República Dominicana: 3:00 p.m.

Paraguay: 4:00 p.m.

Chile: 4:00 p.m.

Argentina: 4:00 p.m.

Uruguay: 4:00 p.m.

¿Dónde ver el partido Bayern Múnich — PSG EN VIVO EN DIRECTO por Champions League 2026?

DAZN, en Estados Unidos.

TNT Sports y HBO Max, en México.

Movistar Plus y Movistar Liga de Campeones, en España.

ESPN y Disney Plus Premium, en Latinoamérica.

Horario, TV y cómo ver en vivo Bayern Múnich vs. PSG por la Champions League

El Bayern Múnich vs. PSG se jugará este miércoles 6 de mayo en el Allianz Arena de Múnich, con inicio a las 13:00 horas del Tiempo de Centro, 3:00 p.m. ET y 12:00 p.m. PT en Estados Unidos. La transmisión dependerá del país, con cobertura en DAZN, TNT Sports, HBO Max, Movistar Plus, Movistar Liga de Campeones, ESPN y Disney Plus Premium.

Para seguir el partido en vivo, solo debes revisar la señal disponible en tu territorio, ya sea por televisión de paga o por streaming. Al tratarse de una semifinal de Champions, conviene conectarse con anticipación para no perderse la previa, las formaciones confirmadas y el ambiente de una noche que promete ser inolvidable.

Alineaciones probables del Bayern Múnich — PSG por Champions League 2026

Bayern Múnich:

Manuel Neuer.

Joshua Kimmich.

Dayot Upamecano.

Kim Min-jae.

Alphonso Davies.

Leon Goretzka.

Aleksandar Pavlović.

Michael Olise.

Harry Kane.

Luis Díaz.

Jamal Musiala.

París Saint-Germain:

Gianluigi Donnarumma.

Achraf Hakimi.

Marquinhos.

Lucas Beraldo.

Nuno Mendes.

Vitinha.

João Neves.

Warren Zaïre-Emery.

Ousmane Dembélé.

Désiré Doué.

Khvicha Kvaratskhelia.