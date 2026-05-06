El Allianz Arena se prepara para recibir el segundo capítulo de una de las semifinales más espectaculares en la historia de la UEFA Champions League. Tras el vibrante 5-4 del partido de ida en París, el Bayern Múnich busca este miércoles 06 de mayo una remontada épica frente al París Saint-Germain (PSG), actual campeón europeo. El ganador de este duelo conseguirá su boleto directo a la gran final de Budapest, donde enfrentará al vencedor entre el Arsenal FC y el Atlético de Madrid. Para que puedas ver el partido Bayern Múnich vs. PSG EN VIVO y EN DIRECTO, consulta aquí los horarios y los canales de TV que transmitirán el encuentro, según el país en el que estés.

El conjunto bávaro llega a este compromiso con la necesidad urgente de ajustar su zona defensiva tras encadenar varios encuentros con un promedio de goles recibidos muy inusual. A pesar de la ausencia de Vincent Kompany en el banquillo por suspensión, el equipo confía en el talento de figuras como Michael Olise para dar vuelta al marcador global. Históricamente, al Bayern le ha costado revertir derrotas en semifinales continentales, habiendo logrado avanzar solo en una de las diez ocasiones previas en esta instancia. Sin embargo, su capacidad anotadora en casa sigue siendo una amenaza latente para cualquier rival que visite el estadio de Múnich durante este torneo europeo. La escuadra alemana está a solo unos pasos de igualar el récord histórico de goles en una sola campaña que ostenta el Barcelona desde el año dos mil.

Por su parte, el PSG de Luis Enrique viaja a Alemania con la confianza que le otorga su excelente racha de victorias consecutivas jugando como visitante. El temible tridente ofensivo conformado por Ousmane Dembélé, Désiré Doué y Khvicha Kvaratskhelia será la principal arma para castigar los espacios que deje el cuadro local en su afán de atacar. Los parisinos han demostrado una solidez defensiva envidiable fuera de casa, logrando mantener su portería en cero en sus últimas cinco salidas en diversas competiciones internacionales. Estadísticamente, el PSG suele capitalizar con éxito sus ventajas obtenidas en el primer juego, habiendo avanzado en la gran mayoría de sus eliminatorias bajo estas circunstancias. El objetivo es claro: defender la mínima diferencia y asegurar su presencia en la disputa por el trofeo más codiciado del fútbol mundial de clubes.

PARÍS (FRANCIA), 06/05/2026.- Cobertura de oficial de ESPN EN VIVO EN DIRECTO para ver el partido entre Bayern Múnich y PSG, con Luis Díaz, por la vuelta de la semifinal de la UEFA Champions League 2025-26 desde el estadio Allianz Arena de Múnich, Alemania. IMAGEN CREADA POR NOÉ YACTAYO CON GEMINI AI DE GOOGLE

¿A qué hora ver EN VIVO Bayern Múnich vs. PSG por la semifinal vuelta de la Champions League 2026 en el mundo?

Para que no te pierdas el partido Bayern Múnich vs. PSG por la vuelta de las semifinales de la UEFA Champions League 2026 este miércoles 06 de mayo, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.

Estados Unidos (ET): 3:00 pm

Estados Unidos (CT): 2:00 pm

Estados Unidos (MT): 1:00 pm

Estados Unidos (PT): 12:00 pm

México (CDMX): 1:00 pm

España: 9:00 pm

Argentina: 4:00 pm

Brasil (Brasilia): 4:00 pm

Uruguay: 4:00 pm

Chile (Santiago): 4:00 pm

Paraguay: 4:00 pm

Puerto Rico: 3:00 pm

República Dominicana: 3:00 pm

Bolivia: 3:00 pm

Venezuela: 3:00 pm

Panamá: 2:00 pm

Ecuador: 2:00 pm

Perú: 2:00 pm

Colombia: 2:00 pm

Costa Rica: 1:00 pm

El Salvador: 1:00 pm

Guatemala: 1:00 pm

Honduras: 1:00 pm

Nicaragua: 1:00 pm

MÚNICH (ALEMANIA), 06/05/2026.- Lista de canales de televisión y servicios streaming para ver el partido entre Bayern Múnich y París Saint-Germain (PSG) este miércoles 6 de mayo por la vuelta de la semifinal de la UEFA Champions League 2025-26 desde el Allianz Arena de Múnich, Alemania. FOTO DE NOÉ YACTAYO PARA DEPOR.COM

¿Qué canal transmite EN VIVO Bayern Múnich vs. PSG por la semifinal vuelta de la Champions League 2026?

Este miércoles 06 de mayo se podrá ver el partido Bayern Múnich vs. PSG por la vuelta de las semifinales de la UEFA Champions League 2026 a través de distintos canales de TV y servicios de streaming. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.

Estados Unidos: CBS, Paramount+, fuboTV, TUDN USA, DAZN USA, Univision, TUDN.com, Univision NOW, TUDN App, ViX y SiriusXM FC

México: FOX Mexico, FOX One y tabii

España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones, Movistar Plus+ y tabii

Alemania: DAZN Deutschland, DAZN1 Germany y tabii

Argentina: ESPN Argentina, Fox Sports Argentina y Disney+ Premium Argentina

Brasil: TNT Brasil, Zapping, Claro TV+, HBO Max Brazil, Sky+ y Vivo Play

Colombia: ESPN Colombia, Disney+ Premium Sur, tabii

Uruguay: ESPN Colombia y Disney+ Premium Argentina

Perú: ESPN Colombia y Disney+ Premium Chile

Ecuador: ESPN Colombia y Disney+ Premium Sur

Bolivia: ESPN Colombia y Disney+ Premium Chile

Venezuela: ESPN Colombia, Disney+ Premium Sur e inter

Costa Rica: ESPN Norte y Disney+ Premium Norte

El Salvador: ESPN Norte y Disney+ Premium Norte

Nicaragua: ESPN Norte y Disney+ Premium Norte

República Dominicana: ESPN Norte y Disney+ Premium Norte