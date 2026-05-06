El Allianz Arena se prepara para recibir el segundo capítulo de una de las semifinales más espectaculares en la historia de la UEFA Champions League. Tras el vibrante 5-4 del partido de ida en París, el Bayern Múnich busca este miércoles 06 de mayo una remontada épica frente al París Saint-Germain (PSG), actual campeón europeo. El ganador de este duelo conseguirá su boleto directo a la gran final de Budapest, donde enfrentará al vencedor entre el Arsenal FC y el Atlético de Madrid. Para que puedas ver el partido Bayern Múnich vs. PSG EN VIVO y EN DIRECTO, consulta aquí los horarios y los canales de TV que transmitirán el encuentro, según el país en el que estés.
El conjunto bávaro llega a este compromiso con la necesidad urgente de ajustar su zona defensiva tras encadenar varios encuentros con un promedio de goles recibidos muy inusual. A pesar de la ausencia de Vincent Kompany en el banquillo por suspensión, el equipo confía en el talento de figuras como Michael Olise para dar vuelta al marcador global. Históricamente, al Bayern le ha costado revertir derrotas en semifinales continentales, habiendo logrado avanzar solo en una de las diez ocasiones previas en esta instancia. Sin embargo, su capacidad anotadora en casa sigue siendo una amenaza latente para cualquier rival que visite el estadio de Múnich durante este torneo europeo. La escuadra alemana está a solo unos pasos de igualar el récord histórico de goles en una sola campaña que ostenta el Barcelona desde el año dos mil.
Por su parte, el PSG de Luis Enrique viaja a Alemania con la confianza que le otorga su excelente racha de victorias consecutivas jugando como visitante. El temible tridente ofensivo conformado por Ousmane Dembélé, Désiré Doué y Khvicha Kvaratskhelia será la principal arma para castigar los espacios que deje el cuadro local en su afán de atacar. Los parisinos han demostrado una solidez defensiva envidiable fuera de casa, logrando mantener su portería en cero en sus últimas cinco salidas en diversas competiciones internacionales. Estadísticamente, el PSG suele capitalizar con éxito sus ventajas obtenidas en el primer juego, habiendo avanzado en la gran mayoría de sus eliminatorias bajo estas circunstancias. El objetivo es claro: defender la mínima diferencia y asegurar su presencia en la disputa por el trofeo más codiciado del fútbol mundial de clubes.
¿A qué hora ver EN VIVO Bayern Múnich vs. PSG por la semifinal vuelta de la Champions League 2026 en el mundo?
Para que no te pierdas el partido Bayern Múnich vs. PSG por la vuelta de las semifinales de la UEFA Champions League 2026 este miércoles 06 de mayo, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.
- Estados Unidos (ET): 3:00 pm
- Estados Unidos (CT): 2:00 pm
- Estados Unidos (MT): 1:00 pm
- Estados Unidos (PT): 12:00 pm
- México (CDMX): 1:00 pm
- España: 9:00 pm
- Argentina: 4:00 pm
- Brasil (Brasilia): 4:00 pm
- Uruguay: 4:00 pm
- Chile (Santiago): 4:00 pm
- Paraguay: 4:00 pm
- Puerto Rico: 3:00 pm
- República Dominicana: 3:00 pm
- Bolivia: 3:00 pm
- Venezuela: 3:00 pm
- Panamá: 2:00 pm
- Ecuador: 2:00 pm
- Perú: 2:00 pm
- Colombia: 2:00 pm
- Costa Rica: 1:00 pm
- El Salvador: 1:00 pm
- Guatemala: 1:00 pm
- Honduras: 1:00 pm
- Nicaragua: 1:00 pm
¿Qué canal transmite EN VIVO Bayern Múnich vs. PSG por la semifinal vuelta de la Champions League 2026?
Este miércoles 06 de mayo se podrá ver el partido Bayern Múnich vs. PSG por la vuelta de las semifinales de la UEFA Champions League 2026 a través de distintos canales de TV y servicios de streaming. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.
- Estados Unidos: CBS, Paramount+, fuboTV, TUDN USA, DAZN USA, Univision, TUDN.com, Univision NOW, TUDN App, ViX y SiriusXM FC
- México: FOX Mexico, FOX One y tabii
- España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones, Movistar Plus+ y tabii
- Alemania: DAZN Deutschland, DAZN1 Germany y tabii
- Argentina: ESPN Argentina, Fox Sports Argentina y Disney+ Premium Argentina
- Brasil: TNT Brasil, Zapping, Claro TV+, HBO Max Brazil, Sky+ y Vivo Play
- Colombia: ESPN Colombia, Disney+ Premium Sur, tabii
- Uruguay: ESPN Colombia y Disney+ Premium Argentina
- Perú: ESPN Colombia y Disney+ Premium Chile
- Ecuador: ESPN Colombia y Disney+ Premium Sur
- Bolivia: ESPN Colombia y Disney+ Premium Chile
- Venezuela: ESPN Colombia, Disney+ Premium Sur e inter
- Costa Rica: ESPN Norte y Disney+ Premium Norte
- El Salvador: ESPN Norte y Disney+ Premium Norte
- Nicaragua: ESPN Norte y Disney+ Premium Norte
- República Dominicana: ESPN Norte y Disney+ Premium Norte