Desde México, la señal de FOX One va a transmitir el partido de Bayern Múnich vs. PSG en directo, este miércoles 6 de mayo por la semifinal vuelta de la UEFA Champions League. Desde el Allianz Arena de Múnich, viviremos la segunda parte de lo que fue uno de los mejores juegos en la historia del campeonato, que se vivió hace una semana en el Parque de los Príncipes. La tarea para los bávaros es remontar el 5-4 de la ida, mientras que los parisinos van de camino a su segunda final consecutiva.

Mira FOX One y Prime Video, para seguir la semifinal de Bayern Múnich vs. PSG vuelta, este miércoles 6 de mayo de 2026, por la UEFA Champions League. (Foto: AFP / Composición MAG)

¿Dónde ver FOX One EN VIVO, Bayern Múnich vs. PSG por semifinal vuelta de Champions League 2026?

El lanzamiento de FOX One se llevará a cabo en las principales plataformas de contenido por suscripción durante las próximas semanas, iniciando con Claro Video y posteriormente expandiéndose a otros servicios como Prime Video y Roku. FOX One también contará con su propia aplicación independiente antes de finalizar el año, brindando acceso directo al consumidor mexicano.​

Claro Video

Prime Video

Roku

FOX One (App que pronto saldrá en Latinoamérica)

¿Qué ofrece FOX One a sus clientes en México?

El propósito de FOX One en México es reforzar la presencia de Fox Corporation en la región, ofreciendo un servicio robusto que combine transmisiones deportivas de alto nivel y producciones originales. El servicio presentará más de 2,000 eventos deportivos en vivo cada año y una programación exclusiva disponible en la modalidad SVOD (video bajo demanda por suscripción).​

Eventos y Deportes Incluidos

Competencias internacionales como la Liga MX, Liga MX Femenil, CONCACAF Champions Cup, CONCACAF Nations League, UEFA Champions League, UEFA Youth League, Copa Libertadores, Copa Sudamericana.​

Futbol internacional de ligas como la Ligue 1, Bundesliga, La Liga, Serie A, Premier League, FA Cup, Copa Italia, Supercopa Italiana.​

Torneos de futbol femenil: Women’s Super League, Women’s League Cup, Women’s FA Cup.​

Boxeo: Premier Boxing Champions (PBC).​

Carreras y motor: NASCAR México Series, WRC y Extreme E.​

Deportes estadounidenses: NFL, MLB y la Premier Lacrosse League (PLL), Professional Fighters League (PFL).​

La expansión se complementa con adquisiciones recientes como la Cadena TV y FOX Deportes Latinoamérica. FOX One impulsará la transformación digital de la empresa, permitiendo al consumidor mexicano disfrutar de contenidos deportivos y de entretenimiento en todas las plataformas relevantes del país.

Horario, TV y dónde ver en vivo Bayern Múnich vs. PSG por semifinal vuelta de Champions League 2026

Torneo: UEFA Champions League 2025-26

Partido: Bayern Múnich vs. PSG , por la semifinal de la UEFA Champions League 2025-26

, por la semifinal de la UEFA Champions League 2025-26 Horario: 13:00 de México

Canales TV: FOX One

Estadio Allianz Arena de Múnich, Alemania