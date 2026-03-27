¡La ilusión se renueva para la comunidad venezolana en Estados Unidos con el inicio de un nuevo ciclo mundialista! La selección de fútbol de Venezuela se enfrenta a su similar de Trinidad y Tobago en la FIFA Series 2026 desde Uzbekistán, marcando el debut oficial de Oswaldo Vizcarrondo como director técnico. Tras quedarse a las puertas del repechaje en la última eliminatoria, la Vinotinto arranca este proceso con la mirada puesta en el futuro y la meta clara de clasificar a su primer Mundial. No te pierdas el pitazo inicial programado para este viernes 27 de marzo a las 6:00 am hora de Caracas y ET, en lo que será una cita obligatoria para los hinchas que siguen a la Vinotinto desde cada rincón del mundo.

Para este esperado encuentro, Vizcarrondo ha implementado cambios estratégicos en la convocatoria, buscando un equilibrio entre figuras consagradas y nuevos talentos que refresquen el esquema táctico nacional. Podrás seguir la transmisión EN VIVO por Televen en señal abierta para Venezuela y a través de plataformas de fútbol online en directo para no perderte ni un segundo de acción. Este amistoso es la vitrina perfecta para observar el desempeño de piezas clave como Salomón Rondón frente a la potencia física de los caribeños.

Hora de juego y canales TV del Venezuela vs. Trinidad y Tobago por la FIFA Series 2026

Repasamos todos los países, los horarios y los canales que televisan en directo y online el partio Venezuela vs. Trinidad y Tobago por la FIFA Series 2026.

PAÍS HORARIO CANAL TV / STREAMING Argentina 7:00 a.m. FIFA+ Brasil 7:00 a.m. DAZN Brazil y FIFA+ Colombia 5:00 a.m. FIFA+ Costa Rica 4:00 a.m. FIFA+ Ecuador 5:00 a.m. FIFA+ El Salvador 4:00 a.m. FIFA+ Venezuela 6:00 a.m. Televen y FIFA+ Estados Unidos 6am ET / 3am PT DAZN USA y FIFA+ Guatemala 4:00 a.m. FIFA+ Honduras 4:00 a.m. FIFA+ México 4:00 a.m. FIFA+ Nicaragua 4:00 a.m. FIFA+ Panamá 5:00 a.m. FIFA+ Paraguay 7:00 a.m. FIFA+ Perú 5:00 a.m. FIFA+ Puerto Rico 6:00 a.m. FIFA+ Reino Unido 10:00 a.m. DAZN UK y FIFA+ República Dominicana 6:00 a.m. FIFA+ Uruguay 7:00 a.m. FIFA+

En Europa se podrá seguir en directo el partido entre Venezuela y Trinidad y Tobago a través de las señales locales de DAZN.