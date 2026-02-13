Cada vez más niños presentan problemas visuales que pasan desapercibidos en sus primeros años de vida. De acuerdo con estimaciones de la Organización Mundial de la Salud, los errores de refracción no corregidos —conocidos como ametropías— figuran entre las principales causas de discapacidad visual en el mundo. En América Latina afectan a millones de menores y, en países como Perú, la falta de controles oftalmológicos sistemáticos agrava el panorama.

“El diagnóstico suele llegar tarde, cuando el proceso de aprendizaje y el desarrollo están comprometidos”, explica el doctor Jorge Fernández, médico oftalmólogo de Oftalmosalud. Según detalla, el problema no se limita a que el niño “vea borroso”.

Desarrollo visual en riesgo

Durante la primera infancia —entre los 0 y 5 años— el cerebro atraviesa una etapa clave para el desarrollo de la visión. En ese periodo necesita recibir imágenes nítidas para aprender a ver correctamente. Cuando existen ametropías no corregidas, ese proceso puede alterarse.

Si no se detectan y corrigen a tiempo, pueden aparecer trastornos como la ambliopía, también conocida como “ojo perezoso”, en la que uno de los ojos no desarrolla visión normal. Incluso si el menor usa lentes más adelante, el daño puede resultar parcial o irreversible si la intervención fue tardía.

El incremento del tiempo frente a pantallas, la reducción de actividades al aire libre y la ausencia de evaluaciones preventivas han contribuido a que más niños crezcan con dificultades visuales sin diagnóstico.

El uso oportuno de lentes en la primera infancia permite que el sistema visual se desarrolle adecuadamente y sin retrasos. Foto: Pixabay.

Impacto más allá de la vista

Las consecuencias trascienden el ámbito oftalmológico. Diversas investigaciones señalan que los niños con ametropías no corregidas pueden experimentar bajo rendimiento escolar, dificultades para la lectura, menor comprensión de textos y problemas de atención.

El esfuerzo constante por enfocar adecuadamente genera fatiga visual, dolores de cabeza e irritabilidad. En algunos casos, el menor evita actividades académicas o deportivas, lo que repercute en su autoestima y en su interacción social.

“El uso adecuado de lentes no debilita los ojos; al contrario, permite que el cerebro reciba imágenes claras y complete su desarrollo visual de forma saludable”, subraya el especialista.

Controles desde la primera infancia

La detección temprana —incluso antes de que el niño aprenda a leer— resulta fundamental para identificar y corregir errores de refracción en el momento oportuno. Los especialistas coinciden en que esperar a que surjan problemas escolares o conductuales puede significar perder una ventana clave de intervención.

Entre las recomendaciones de entidades como la Sociedad Peruana de Oftalmología, la Asociación Americana de Oftalmología Pediátrica y Estrabismo y la Academia Americana de Oftalmología figuran:

Realizar evaluaciones visuales periódicas desde los primeros años de vida.

No retrasar el uso de lentes cuando son indicados por un especialista.

Fomentar su uso diario sin estigmatización.

Limitar el tiempo frente a pantallas.

Promover el juego al aire libre como factor protector del desarrollo visual.

En síntesis, las ametropías no corregidas pueden tener efectos duraderos en la visión, el aprendizaje y el bienestar emocional de los niños. Incorporar el examen visual dentro de los controles pediátricos habituales —al igual que las vacunas o la evaluación del crecimiento— es una medida clave.