Además, los pacientes con miopía tienen mayor predisposición a desprendimientos de retina y lesiones periféricas. (Foto: Freepik)
Además, los pacientes con miopía tienen mayor predisposición a desprendimientos de retina y lesiones periféricas. (Foto: Freepik)
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

Cuando una persona es diagnosticada con , suele pensar que la solución inmediata es usar gafas o lentes correctores para ver de lejos. Sin embargo, especialistas advierten que esta condición visual puede estar asociada a riesgos mayores que comprometen la salud ocular, por lo que recomiendan chequeos periódicos.

El doctor Renzo Cañote, oftalmólogo retinólogo de Oftalmosalud, explicó que la miopía, especialmente cuando supera las -6.00 dioptrías, eleva la probabilidad de sufrir enfermedades retinianas.

“La retina es irremplazable, es el órgano que captura la imagen y la transmite al cerebro para que podamos ver”, indicó.

LEA TAMBIÉN: Los riesgos de la miopía y desprendimiento de retina

Uno de los principales riesgos está en la mácula, la zona central de la . Un daño en esta área puede ocasionar pérdida de la capacidad de leer, ver televisión con comodidad o incluso, en casos avanzados, reconocer rostros.

Además, los pacientes con miopía tienen mayor predisposición a desprendimientos de retina y lesiones periféricas. Detectarlas a tiempo puede evitar una baja visual severa. La miopía también se asocia al glaucoma, una enfermedad silenciosa que daña el nervio óptico y que, sin tratamiento oportuno, puede conducir a la ceguera irreversible.

LEA TAMBIÉN: Glaucoma: prevención y tratamiento para evitar padecer la enfemerdad

Por ello, los especialistas recalcan que la no debe tratarse únicamente con lentes correctores. Es necesario un seguimiento integral, incluyendo evaluaciones con oftalmólogos especializados en retina. “Un par de lentes se puede cambiar, la retina no”, subrayó Cañote.

Finalmente, los médicos recomiendan realizar al menos un chequeo anual a partir de los 40 años, o antes si el paciente ya presenta un diagnóstico de miopía, para garantizar que cualquier complicación sea identificada y tratada a tiempo.

TE PUEDE INTERESAR

Europea EssilorLuxottica abre laboratorio de producción de lentes en Perú
Nuevo competidor del mercado de lentes llega a Perú: triplicará inversión para 2025
Tips para cuidar los lentes de contacto y evitar problemas oculares

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.