Las largas horas frente a la computadora y la búsqueda de equilibrio a través del deporte se han convertido en parte del día a día de muchos ejecutivos. Después de la oficina, correr, entrenar en el gimnasio, hacer ciclismo o jugar fútbol son actividades habituales. Sin embargo, ese mismo ritmo combina factores que pueden afectar la salud visual y que, en la mayoría de casos, pasan inadvertidos.

Si bien el cuidado ocular es relevante para todo público, en los hombres confluyen condiciones que elevan su riesgo. Afecciones como la miopía alta, el daltonismo y, sobre todo, las lesiones retinianas asociadas a traumatismos o esfuerzos físicos son más frecuentes entre ellos. Datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) indican que los hombres concentran alrededor del 76% de las lesiones oculares , muchas ocurridas durante actividades deportivas o recreativas.

A ello se suma que muchos hombres suelen postergar sus chequeos médicos por falta de tiempo o por considerar que los síntomas visuales “no son graves”.

“En varones jóvenes y adultos, vemos con frecuencia cuadros de fatiga visual por el uso prolongado de pantallas, combinados con traumatismos oculares leves durante la práctica deportiva. Ambos escenarios pueden pasar desapercibidos, pero a largo plazo derivar en complicaciones más serias, como lesiones en la retina o incluso desprendimientos”, explica el Dr. Juan Carlos Corbera, especialista de Oftálmica Clínica de la Visión.

El riesgo se incrementa en hombres con miopía alta o antecedentes familiares de desprendimiento de retina, especialmente si practican deportes de contacto —como fútbol, básquet o artes marciales— o actividades de alto impacto, como crossfit o levantamiento de pesas. En estos casos, señala Corbera, una evaluación oftalmológica previa es clave para prevenir daños mayores.

Para reducir riesgos y mantener un buen desempeño visual en el trabajo y en el deporte, el especialista recomienda: