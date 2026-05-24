Rusia utilizó el poderoso misil balístico hipersónico Oreshnik en un ataque masivo de drones y misiles contra Kiev en el que murieron al menos dos personas, según dijo el domingo el presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy. Es la tercera vez que se utiliza el arma en los cuatro años de guerra.

El intenso bombardeo dañó edificios en toda la capital ucraniana, cerca de oficinas gubernamentales, edificios residenciales, escuelas y un mercado, dijeron las autoridades ucranianas. Al menos 83 personas resultaron heridas.

Las sirenas antiaéreas sonaron durante toda la noche mientras el humo se elevaba por la ciudad tras los impactos. Reporteros de The Associated Press oyeron potentes explosiones cerca del centro y en las inmediaciones de edificios gubernamentales.

En el más reciente ataque combinado se utilizaron 600 drones de ataque y 90 misiles lanzados desde el aire, el mar y tierra, según la Fuerza Aérea de Ucrania. Las defensas antiaéreas ucranianas destruyeron e inutilizaron 549 drones y 55 misiles. Alrededor de 19 misiles no lograron alcanzar sus objetivos, indicó el organismo.

Ferit Hoxha, el ministro de Exteriores de Albania, informó que la residencia del embajador albanés en Ucrania fue alcanzada durante el ataque, y denunció el hecho como “inaceptable” y una “grave escalada”.

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El Oreshnik, que puede portar ojivas nucleares o convencionales, alcanzó la ciudad de Bila Tserkva, en la región de Kiev, dijo Zelenskyy en una publicación en Telegram.

Rusia prometió responder por un ataque del viernes

El Ministerio ruso de Defensa confirmó el domingo que utilizó el Oreshnik, así como otros tipos de misiles, para atacar “instalaciones militares de mando y control” ucranianas, bases aéreas y empresas de la industria militar. Añadió que el ataque fue una represalia por las ofensivas ucranianas contra “instalaciones civiles en territorio ruso”, sin dar detalles.

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, denunció el viernes un ataque con drones contra una residencia universitaria en el este de Ucrania, ocupado por Rusia, del que Moscú culpa a Kiev. Dijo que no había instalaciones militares ni de las fuerzas del orden cerca de la universidad. El mandatario dijo que ordenó al ejército ruso que tomara represalias.

El número de muertos por ese ataque había aumentado a 21, dijeron las autoridades rusas a última hora del sábado. Indicaron que otras 42 personas habían resultado heridas en el ataque de la noche anterior. Las autoridades nombradas por el Kremlin en la región de Luhansk anunciaron dos días de luto por las víctimas.

En una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU sobre el ataque, celebrada a petición de Rusia, el embajador ucraniano, Andrii Melnyk negó las acusaciones de crímenes de guerra de su homólogo ruso, a las que tachó de “puro espectáculo de propaganda” y afirmó que las operaciones del 22 de mayo “se dirigieron exclusivamente contra la maquinaria de guerra rusa”.

Los aliados europeos de Kiev, incluidos Emmanuel Macron, de Francia, y Friedrich Merz, de Alemania, condenaron los ataques rusos y el uso del Oreshnik en declaraciones publicadas el domingo. Kaja Kallas, la jefa de política exterior de la Unión Europea, dijo que los principales diplomáticos de los estados de la UE se reunirán en unos días para “discutir cómo aumentar la presión internacional sobre Rusia”.

Ucrania no logra derribar todos los misiles balísticos

Zelenskyy dijo que no todos los misiles balísticos fueron interceptados y que la mayoría de los impactos alcanzaron Kiev, que fue el objetivo principal del ataque.

Los evidentes fallos de interceptación subrayaron la escasez crónica ucraniana de misiles de defensa antiaérea capaces de derribar misiles balísticos. Kiev depende en gran medida de los sistemas antiaéreos Patriot de Estados Unidos para interceptar ese tipo de armas, pero el suministro de los misiles interceptores sigue siento muy escaso y es una de las solicitudes más urgentes de Ucrania a sus socios occidentales.

Desarrollar una alternativa de producción nacional se ha convertido en una prioridad máxima para el Ministerio ucraniano de Defensa, aunque hacerlo requerirá un tiempo y una financiación significativos.

Los bomberos trabajan para extinguir un incendio en un edificio gravemente dañado tras los ataques de Rusia contra la capital de Ucrania, Kiev. (Foto de Vladyslav MUSIENKO / AFP).

Los incendios continuaron hasta la mañana en Kiev tras el ataque

Se registraron daños en 50 ubicaciones de varios distritos de la capital, incluidos edificios residenciales, centros comerciales y escuelas, indicó el servicio de emergencias de Ucrania en una publicación en Telegram. También resultaron dañados edificios policiales, dijo.

Los incendios continuaron ardiendo hasta la mañana, lo que complicó los esfuerzos de rescate mientras se derrumbaban edificios afectados por las explosiones.

“Fue una noche terrible, y nunca había habido nada parecido en toda la guerra”, afirmó Svitlana Onofryichuk, de 55 años, residente de Kiev y que trabaja desde hace 22 años en el mercado que resultó dañado.

“Lamento mucho tener que despedirme de Kiev ahora; ya no me quedo allí, no hay posibilidad”, añadió. “Mi trabajo se fue, todo se fue, todo ha ardido”.

Yevhen Zosin, de 74 años, residente de Kiev que presenció el ataque, contó que en el momento en que oyó la explosión corrió a buscar a su perra.

“Luego hubo otra explosión y ella y yo fuimos lanzados hacia atrás como un alfiler por la onda expansiva. Los dos sobrevivimos, ella y yo. Mi apartamento quedó hecho pedazos”, dijo.

En el distrito Shevchenko de Kiev, un edificio residencial de cinco pisos fue alcanzado, lo que provocó un incendio y la muerte de una persona, informó el Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania.

El alcalde, Vitalii Klitschko, indicó que un edificio escolar resultó dañado por un ataque mientras la gente se refugiaba en su interior. Las autoridades locales informaron que supermercados y almacenes en toda la ciudad también sufrieron daños.

Varias comunidades registraron daños en toda la región de Kiev, según Mykola Kalashnyk, quien encabeza la administración regional.

En otros lugares, un dron ucraniano mató a un civil en la ciudad rusa de Grayvoron, en la región de Belgorod que limita con Ucrania, informaron las autoridades locales el domingo por la mañana.

El Ministerio ruso de Defensa dijo que sus fuerzas derribaron o inutilizaron 33 drones ucranianos durante la noche hasta el domingo, incluidos sobre la región de Moscú, el oeste y el suroeste de Rusia, y la Crimea ocupada por Rusia.

Elaborado con información de AP