16 de junio del 2011. Hace 15 años

SUELDO VENDRÍA SIN DESCUENTO DE COMISIÓN DE AFP

La Asociación de AFP propone que la comisión sea descontada del saldo que acumule cada afiliado en su fondo. Dos millones de trabajadores gozarían de más liquidez si se aprueba planteamiento. En México propuesta bajó comisiones en 37%. La Asociación de AFP está dispuesta a que se introduzcan en el menor tiempo posible cambios al sistema privado de pensiones. Asimismo, elaboran propuestas para incentivar el ahorro destinado a la jubilación, en todos los estratos socioeconómicos.

16 de junio del 2011. Hace 15 años. Laboratorios farmacéuticos nacionales apoyarán presidencia de Ollanta.

16 de junio del 2016. Hace 10 años

CAMPAÑA DE PPK COSTÓ LA MITAD QUE LA DE HUMALA

En las dos vueltas, PPK gastó S/ 10.9 mlls., mientras que el actual mandatario S/ 20.9 mlls. Los gastos de Keiko fueron superiores a los aportes que recibió, según ONPE. El último informe de la ONPE de la segunda vuelta sobre las finanzas de PeruanosPor el Kambio y Fuerza Popular arroja que Keiko Fujimori estuvo más austera esta vez que en el 2011, cuando disputó la Presidencia con Humala. Hace cinco años, el gasto total de los partidos fue S/ 66.8 millones en la campaña, en el 2016 alcanzó S/ 66.4 millones. 5.5.

16 de junio del 2021. Hace 5 años

AHORA HAY 8.7 MLLS. DE PERUANOS CON EMPLEO DE MALA CALIDAD

En el verano se perdieron 284,200 puestos de trabajo, sobre todo de personas con educación universitaria. Entre enero y marzo, 1.3 millones buscan empleo, cifra superior a la de los dos últimos años. PBI rebotó 58.5% en abril, pero la actividad económica aún está 3.5% por debajo del mismo mes del 2019.