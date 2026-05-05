El ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Pareja, exhortó a los jóvenes peruanos a no caer en engaños de organizaciones que vienen reclutando ciudadanos para viajar a Rusia bajo supuestas oportunidades de trabajo, pero que finalmente los involucran en acciones militares en el conflicto con Ucrania.
El canciller explicó que estas redes ofrecen puestos vinculados a labores de seguridad, cocina u otros servicios; sin embargo, una vez en destino, los connacionales son inducidos a firmar contratos que los obligan a integrarse a fuerzas armadas extranjeras.
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“Hago un llamado a la juventud, a que no se deje engañar por estas organizaciones que tratan de reclutar a los jóvenes para que vayan a Rusia con excusas en que van a ir para tareas de seguridad, cocina u otra tarea y luego los hacen firmar contratos para que vayan a pelear en la guerra con Ucrania”, señaló tras su participación en la Comisión de Defensa del Congreso.
Pareja advirtió que, si bien las ofertas pueden resultar atractivas por las remuneraciones, implican un alto riesgo para la integridad de los peruanos y generan un impacto directo en sus familias. Según indicó, muchos parientes atraviesan situaciones de angustia al no poder lograr el retorno de sus seres queridos.
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“Los familiares están sufriendo porque estos jóvenes están en la guerra y luego no los dejan salir, entonces es mejor que no vayan a Rusia”, añadió el ministro.
Asimismo, informó que el Gobierno peruano viene articulando acciones con el consulado en Rusia y la embajada del Perú para asistir a quienes buscan regresar al país. En ese marco, precisó que ya se ha logrado la repatriación de varios connacionales y que se continúa brindando apoyo a todos los peruanos que solicitan ayuda a las autoridades.