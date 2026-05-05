El ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Pareja, exhortó a los jóvenes peruanos a no caer en engaños de organizaciones que vienen reclutando ciudadanos para viajar a Rusia bajo supuestas oportunidades de trabajo, pero que finalmente los involucran en acciones militares en el conflicto con Ucrania.

El canciller explicó que estas redes ofrecen puestos vinculados a labores de seguridad, cocina u otros servicios; sin embargo, una vez en destino, los connacionales son inducidos a firmar contratos que los obligan a integrarse a fuerzas armadas extranjeras.

“Hago un llamado a la juventud, a que no se deje engañar por estas organizaciones que tratan de reclutar a los jóvenes para que vayan a Rusia con excusas en que van a ir para tareas de seguridad, cocina u otra tarea y luego los hacen firmar contratos para que vayan a pelear en la guerra con Ucrania”, señaló tras su participación en la Comisión de Defensa del Congreso.

Familiares de peruanos reclutados en Rusia acuden a la Cancillería y piden ayuda para rastrear a sus parientes. Foto: GEC

Pareja advirtió que, si bien las ofertas pueden resultar atractivas por las remuneraciones, implican un alto riesgo para la integridad de los peruanos y generan un impacto directo en sus familias. Según indicó, muchos parientes atraviesan situaciones de angustia al no poder lograr el retorno de sus seres queridos.

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“Los familiares están sufriendo porque estos jóvenes están en la guerra y luego no los dejan salir, entonces es mejor que no vayan a Rusia”, añadió el ministro.

Asimismo, informó que el Gobierno peruano viene articulando acciones con el consulado en Rusia y la embajada del Perú para asistir a quienes buscan regresar al país. En ese marco, precisó que ya se ha logrado la repatriación de varios connacionales y que se continúa brindando apoyo a todos los peruanos que solicitan ayuda a las autoridades.