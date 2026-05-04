La persona debe viajar con una visa de trabajo, la cual debe ser gestionada en conjunto con la empresa contratante, subrayaron especialistas.
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José Carlos Reyes Leyva
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La reciente noticia sobre peruanos estafados al ir a laborar a Rusia, en condiciones distintas a las acordadas, ha encendido la alarma sobre los procesos de contratación para ir a trabajar en un país extranjero.

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