A continuación, especialistas dan a conocer los principales aspectos que deben revisar los postulantes a un puesto laboral en el exterior, para evitar caer en estafas.

-Conocer al contratante. Lo primero que se debe hacer al recibir una oferta de empleo es buscar conocer quién es la persona contratante y si este realmente actúa en representación de una empresa formal, refirió el abogado laboralista Juan Valera.

“Hay personas que se hacen pasar por empresas a nivel local o del extranjero y prometen una oportunidad de trabajo, pero esto viene a veces amarrado a un pago de cursos, habilitaciones o certificados y al final uno se ve estafado pues pagas y al final no era real. Y luego ves a las empresas emitiendo comunicados indicando que no caigan en estafas, pues hay canales oficiales de cada empresa”, subrayó Valera.

Un buen referente será que la oferta laboral se encuentre en el portal del Ministerio de Trabajo de Perú, indicó por su parte el abogado laboralista Julio Palomino. “La oferta de trabajo debería estar en la plataforma del ministerio, para que sea formal y haya una credibilidad respecto a esa oferta, pues el Ministerio de Trabajo tiene filtros antes de publicar. Cuidado con los reclutadores informales”, remarcó Palomino.

-Un contrato transparente. “El contrato debe estar en idioma nacional, para que el trabajador lo pueda leer y entender”, subraya Julio Palomino. Esto a raíz de que se ha reportado que en algunos de los casos denunciados en Rusia, el contrato solo estaba en ese idioma.

Las funciones a realizar deben estar especificadas en el contrato “y no se puede hacer otras labores”, agregó Julio Palomino.

Si bien el sueldo que se ofrece por trabajar en el extranjero puede resultar atractivo, ello no debe llevar a que la persona acepte cualquier condición laboral. “Ni en Perú ni en el extranjero está permitida la esclavitud. Por querer trabajar uno no puede aceptar condiciones que puedan considerarse infrahumanas”, subrayó Juan Valera.

-Viajar con una visa de trabajo. La persona debe viajar con una visa de trabajo, la cual debe ser gestionada en conjunto con la empresa contratante, subrayaron los especialistas.

“El empleador es quien garantiza que la persona está yendo a trabajar a un espacio específico y no a ver qué consigue allá. Si la empresa no ayuda a gestionar la visa de trabajo, será complicado que la persona pueda trabajar legalmente en otro país. Y se expone a problemas como no tener derecho al seguro, prestaciones, vacaciones o algún tipo de licencia. Eso trae problemas laborales y migratorios, pues puede llegar a ser deportado y posiblemente recibir una prohibición de obtener una visa nuevamente”, advirtió Juan Valera.

“Lo recomendable es tener la visa antes de trabajar, pues si vas con visa de turismo, y si quieres luego gestionar la visa de trabajo es probable que en migraciones te digan no y tengas que regresar con una visa de trabajo. Algo distinto es cuando uno ha ido con visa de estudiante, seguido estudios de pregrado o posgrado y luego estando en ese país has podido gestionar una visa de trabajo teniendo una residencia habitual allí”, sostuvo Valera.

El especialista mencionó algunas señales que podrían indicar estar frente a una posible estafa:

-Que el supuesto empleador pida dinero para procesar el contrato o asegurar el puesto laboral.

-Si el contrato a firmar no coincide con lo que verbalmente se ofreció o con la oferta de trabajo publicada.

-Si el empleador no quiere dar una copia del contrato.

-Si el empleador exige firmar documentos en blanco.

-Si obligan a trabajar antes de firmar el contrato.

-Si se quiere contratar de manera informal, sin visa de trabajo.