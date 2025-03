He aquí el desafío: debe dar su respuesta en menos de dos minutos sin importar cuántos trabajos haya tenido ni cuántos años haya trabajado, o corre el riesgo de perder la atención del reclutador.

Aquí tres pasos para asegurarse de que su respuesta a esta pregunta clave deje una impresión duradera.

1. Resalte su experiencia desde la perspectiva del nuevo empleo

Identifique qué logros, habilidades y capacidades de cada uno de sus empleos anteriores son directamente relevantes para los requisitos clave descritos en la oferta de trabajo. No repita las mismas responsabilidades de un puesto a otro; el objetivo es mostrar una progresión profesional que se alinee con el rol que está buscando.

2. Construya transiciones claras entre los puestos

Al explicar los cambios de trabajo, es esencial proporcionar un contexto que demuestre intencionalidad y alineación con su crecimiento profesional. Si cambió de industria o modificó su trayectoria profesional, explique por qué la transición fue un paso estratégico que lo preparó para las responsabilidades del puesto al que aspira.

Si cambió de empleo cada uno o dos años, su explicación debe tener sentido y ser transmitida con seguridad. Si fue despedido debido a un recorte masivo de personal, puede mencionar que la empresa cambió de estrategia o eliminó programas, y que su puesto se vio afectado. Si fue despedido por desempeño, procure enmarcar su salida desde una perspectiva positiva y utilícela como parte de su narrativa de transición.

Lo que no debe hacer es enfocarse en lo negativo, como el agotamiento laboral, la necesidad de tomarse un descanso por su salud mental o el hecho de que no se llevaba bien con su jefe. Si no tiene una relación cercana con el entrevistador, declaraciones como estas pueden hacer que se cuestione si podrá desempeñarse bien en el puesto bajo condiciones que no sean perfectas, (y ningún trabajo es perfecto).

3. Destaque su valor único

Identifique qué lo distingue de otros candidatos e integre esa información en su narrativa sobre sus empleos anteriores. Destaque habilidades, experiencias o perspectivas específicas que aporten un valor único al puesto que está buscando. Por ejemplo, si tiene experiencia en finanzas, enfatice cómo esto le permite tener un enfoque basado en datos para ciertos aspectos del nuevo rol. O, si está haciendo la transición de un campo creativo como el periodismo al marketing, enfoque su discurso en las habilidades transferibles que impulsarán los resultados en el nuevo puesto.

Sea audaz al establecer conexiones claras entre sus habilidades únicas y el rol para el que está siendo entrevistado. Conectar su experiencia con el empleo que busca (y mostrar la adquisición progresiva de habilidades a lo largo de su carrera) le dejará claro al entrevistador que usted está preparado para tener éxito en el nuevo rol. Resaltar su habilidad única es el toque final que no solo lo diferencia de la competencia, sino que también lo convierte en una opción más memorable y atractiva para el puesto.

*Por: Marlo Lyons es coach profesional, ejecutiva y de equipos, y la galardonada autora de "Wanted - A New Career: The Definitive Playbook for Transitioning to a New Career or Finding Your Dream Job".

