En el competitivo mercado laboral actual, las ofertas de trabajo que aseguran ofrecer un “salario competitivo” son cada vez más comunes. Sin embargo, esto puede poner más presión sobre los buscadores de empleo para descifrar cuánto dinero pueden esperar realmente de un nuevo puesto. Aunque puedes descubrir el rango salarial después de algunas conversaciones, puede ser útil identificar algunas red flags de que la promesa de un “salario competitivo” podría no ser tan real.

Red flags que sugieren que una oferta de trabajo no ofrece un “salario competitivo” como dice

1. Evasión del tema salarial

Una de las primeras red flags es cuando un reclutador evita hablar sobre la compensación. Según Bonnie Dilber, líder de reclutamiento en la empresa de software Zapier, es preocupante cuando un gerente de contratación dice que no habla sobre salario porque no quiere que eso influya en el interés del candidato. También es alarmante cuando un empleador pregunta sobre tus expectativas salariales pero se niega a revelar su rango.

“Yo no eliminaría a un empleador potencial solo por la falta de transparencia salarial, pero esperaría que hablen abiertamente sobre esto en el proceso de entrevista”, dice Dilber a CNBC.

2. Posposición constante de la conversación salarial

Aunque puede haber razones válidas por las cuales una empresa no proporciona una cifra salarial desde el principio, como la falta de aprobación de un superior o la necesidad de ver más candidatos, una evasión continua después de varias entrevistas es un claro red flag. Jeff Hyman, un reclutador ejecutivo con 28 años de experiencia, indica que esto puede significar que la empresa no tiene claro cuánto quiere pagar por el puesto, lo que puede resultar en una pérdida de tiempo para el candidato.

Si la compañía sigue evitando la conversación salarial después de varias entrevistas, podría ser una estrategia para mantenerte interesado hasta el último momento, limitando tus opciones de negociación o aprovechando la desesperación.

Para manejar esta situación, Hyman sugiere un enfoque táctico: “Hemos tenido un par de conversaciones excelentes. Estoy genuinamente interesado y confío en que puedo aportar un valor inmenso como X, Y, Z. Al mismo tiempo, ambos estamos ocupados y no queremos invertir tiempo en una conversación que podría no ser fructífera solo porque nuestros números no están alineados. ¿Por qué no toman un tiempo para analizarlo y volvemos a hablar una vez que hayan establecido el nivel de compensación?”.

Mantén un tono humilde, pero ser un poco difícil de alcanzar puede acelerar la respuesta.

3. Enfatizar en exceso los beneficios no monetarios

Aunque un buen ambiente de oficina, snacks gratuitos y políticas generosas de tiempo libre son bienvenidos, un énfasis excesivo en estos beneficios puede ser una señal de que la empresa no ofrece un salario competitivo. Esto no significa que estos beneficios no tengan valor; pueden ser muy importantes para la persona adecuada. Pero si sigues escuchando más sobre beneficios no monetarios que sobre el salario, al menos es una yellow flag, si no una red flag.

Identificar estas señales tempranas puede ahorrarte tiempo y evitar desilusiones durante el proceso de búsqueda de empleo. Mantén una comunicación abierta y clara con los reclutadores y asegúrate de tener una idea clara del paquete de compensación antes de avanzar demasiado en el proceso. Un salario competitivo es más que una frase de moda; es un compromiso real que debe ser demostrado con transparencia y prontitud.

SOBRE EL AUTOR Oscar Guerrero Periodista. Estudió Comunicación en la Universidad de Lima. Diez años de experiencia en medios digitales. Actualmente se desempeña como redactor del Núcleo de Audiencias de El Comercio.