La administración del alcalde de Nueva York está considerando una medida que podría cambiar el uso del estacionamiento en las calles de la ciudad. La propuesta analiza convertir muchos espacios de estacionamiento gratuitos en zonas con parquímetros, mientras la ciudad enfrenta un déficit presupuestario de aproximadamente 5.400 millones de dólares. El tema surgió recientemente cuando funcionarios municipales hablaron sobre posibles formas de aumentar los ingresos para reducir el déficit.

Entre las opciones que se están evaluando se encuentra cobrar por espacios que actualmente son gratuitos o implementar precios dinámicos, que cambian según la demanda en determinadas zonas.

El vicealcalde primero, Dean Fuleihan, explicó que la idea todavía está en discusión y forma parte de un debate más amplio sobre las finanzas de la ciudad. “Sí, deberíamos estar analizando todas esas cosas”, dijo Fuleihan durante un evento organizado por CityLaw. Por otra parte, Fuleihan reconoció que la medida por sí sola no solucionaría el problema presupuestario.

“Pero no va a resolver el problema de los 5.400 millones de dólares”, admitió el funcionario. Más tarde aclaró que el tema de ampliar el uso de parquímetros es “una muy buena cuestión de política pública y que necesita ser discutida”.

Un estudio estima que ampliar estos cobros podría generar hasta 1.300 millones de dólares al año para la ciudad. (Foto referencial: Freepik)

El New York Post señala que un estudio del centro de análisis Center for an Urban Future sugiere que aumentar la cantidad de parquímetros podría generar hasta 1.300 millones de dólares al año para la ciudad. Actualmente, alrededor del 25% de los más de 3 millones de espacios de estacionamiento en la calle están controlados por parquímetros, lo que equivale a unos 800.000 lugares.

Según el informe, cerca de 750.000 espacios adicionales tendrían que convertirse en estacionamientos de pago para alcanzar esos ingresos y también ayudar a reducir la congestión vehicular.

La propuesta generó críticas entre algunos residentes y políticos locales. “Esto es una forma de recaudar dinero para pagar los beneficios gratuitos que se prometen y, como siempre, a costa de los barrios más pobres”, dijo Marcel Crandon, de 56 años, gerente de una empresa de control de plagas con sede en Bedford-Stuyvesant.

La propuesta ya provoca críticas de residentes y políticos que consideran que afectará a familias de clase trabajadora que dependen del transporte privado. (Foto referencial: Freepik)

También hubo críticas desde el ámbito político. El concejal republicano de Staten Island, David Carr, afirmó: “Al igual que la propuesta del alcalde de aumentar nuestros impuestos a la propiedad, esta es solo otra forma de presionar a los hogares de clase trabajadora y clase media de los distritos exteriores, que necesitan autos para desplazarse porque no tienen suficientes opciones de transporte”.

“¿Cómo exactamente haría esto que Nueva York sea más asequible?”, agregó.

La concejal republicana de Queens, Joann Ariola, también cuestionó la propuesta. “No todos los neoyorquinos tienen el lujo de vivir en lugares como Astoria o Manhattan, donde hay muchas opciones de transporte”, dijo.

“Algunos dependemos de nuestros autos para movernos, y animo al alcalde a que visite el sur y el sureste de Queens antes de decidir imponer esta carga a las familias trabajadoras que solo quieren estacionar cerca de sus casas”, añadió.

El alcalde Zohran Mamdani insiste en que su plan principal para cerrar el déficit es aumentar los impuestos a las personas con mayores ingresos. (Foto: Charly Triballeau / AFP)

Por su parte, el alcalde Zohran Mamdani insistió en que su plan principal para cerrar el déficit sigue siendo aumentar los impuestos a las personas con mayores ingresos.

“Nuestra administración está comprometida a cerrar la brecha presupuestaria poniendo fin al drenaje de recursos de la ciudad de Nueva York y gravando a los ricos”, afirmó.

“Como dijo mi vicealcalde primero ayer, no se puede cerrar una brecha presupuestaria de 5.400 millones de dólares con parquímetros; necesitamos cambios estructurales a la escala necesaria para volver a poner a nuestra ciudad en una base financiera sólida”, agregó.