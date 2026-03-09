El partido Venezuela vs. Nicaragua por el Clásico Mundial de Béisbol 2026 se disputa este lunes 9 de marzo en el loanDepot park, en Miami. De acuerdo al calendario oficial del torneo y a las guías de TV para Estados Unidos, el juego está programado para las 7:00 p.m. hora del Este (ET) . Para el público venezolano, esa hora corresponde a las 8:00 p.m. en Caracas , teniendo en cuenta la diferencia habitual de una hora con el Este de Estados Unidos durante marzo. Conoce los horarios por país, canales de TV y streaming online para seguirlo por diferentes dispositivos móviles.

Qué canal transmite Venezuela vs. Nicaragua EN VIVO en Estados Unidos

Los derechos de transmisión del Clásico Mundial de Béisbol 2026 en Estados Unidos están en manos de FOX Sports, que distribuye los encuentros entre FOX, FS1 y FS2 , además de su app y plataformas de streaming. En el caso específico de este duelo, el cronograma de TV indica que Venezuela vs. Nicaragua será televisado en vivo por FS2 en territorio estadounidense.

Además de la señal de cable, el partido puede verse en streaming legal a través de servicios como Fubo, que incluye los canales de FOX Sports en su oferta para EE.UU. La propia FOX complementa la cobertura con la app FOX Sports, donde se habilitan transmisiones en vivo para usuarios autenticados con un servicio de TV de pago.

Aspecto Detalle Derechos de transmisión en EE. UU. El Clásico Mundial de Béisbol 2026 en Estados Unidos está en manos de

FOX Canales de TV (cable/satélite) FOX, FS1 y FS2 distribuyen los distintos encuentros del torneo. Canal para Venezuela vs. Nicaragua El partido Venezuela vs. Nicaragua se televisa en vivo por FS2 en territorio estadounidense. Plataforma de streaming principal Fubo ofrece streaming legal del partido, incluyendo los canales de FOX Sports en su parrilla para EE. UU. App del operador La app FOX Sports también transmite el juego en vivo para usuarios autenticados con un servicio de TV de pago. Requisito para ver en la app Es necesario contar con suscripción a un operador de TV de pago compatible para acceder al streaming en la app.

¿A qué hora ver Venezuela vs. Nicaragua este 9 de marzo?

El partido está oficialmente programado a las 7:00 p.m. hora del Este de Estados Unidos (ET). A partir de esa hora base, aquí tienes una tabla con horarios aproximados por país/ciudad clave para la audiencia latina (incluyendo Venezuela):

País / Ciudad principal Hora local del partido Venezuela vs. Nicaragua Referencia de zona horaria aproximada Estados Unidos (Miami, Nueva York) 7:00 p.m. ET (Eastern Time) – hora oficial del juego

miamiandbeaches+1 Estados Unidos (Chicago) 6:00 p.m. CT (Central Time) – 1 hora menos que ET Estados Unidos (Denver) 5:00 p.m. MT (Mountain Time) – 2 horas menos que ET Estados Unidos (Los Ángeles) 4:00 p.m. PT (Pacific Time) – 3 horas menos que ET Venezuela (Caracas) 8:00 p.m. Generalmente 1 hora más que ET en marzo Nicaragua (Managua) 5:00 p.m. Aproximadamente 2 horas menos que ET México (Ciudad de México) 6:00 p.m. Similar a CT, 1 hora menos que ET República Dominicana (Santo Domingo) 8:00 p.m. Usualmente 1 hora más que ET Puerto Rico (San Juan) 8:00 p.m. Usualmente 1 hora más que ET Colombia (Bogotá) 7:00 p.m. Suele estar alineado o cercano a ET en marzo Perú (Lima) 7:00 p.m. Similar a hora del Este sin cambio estacional Chile (Santiago) 9:00 p.m. Aproximadamente 2 horas más que ET Argentina (Buenos Aires) 9:00 p.m. Aproximadamente 2 horas más que ET España (Madrid) 1:00 a.m. (del 10 de marzo) Aproximadamente 6 horas más que ET

Fecha, hora, TV y dónde ver Venezuela vs. Nicaragua

Competición: Clásico Mundial de Béisbol 2026 (fase de grupos, Pool D).

Clásico Mundial de Béisbol 2026 (fase de grupos, Pool D). Partido: Venezuela vs. Nicaragua (Game 8 del Grupo D).

Venezuela vs. Nicaragua (Game 8 del Grupo D). Fecha: Lunes 9 de marzo de 2026.

Lunes 9 de marzo de 2026. Hora oficial del primer lanzamiento: 7:00 p.m. hora del Este de Estados Unidos (ET).

7:00 p.m. hora del Este de Estados Unidos (ET). Estadio: loanDepot park, Miami, Florida, EE. UU.