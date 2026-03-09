¡La revancha de la Vinotinto ya está aquí y no puedes perderte el debut de los dirigidos por Omar López! Si buscas cómo mirar Venezuela vs. Nicaragua, conéctate a la señal de IVC y sigue cada jugada a través de Béisbol Play TV y ByM Sports Online para apoyar a la novena llanera hoy, viernes 6 de marzo, desde las 12:00 p.m. ET / 1:00 p.m. (Caracas) / 9:00 a.m. PT en el loanDepot park de Miami, Florida (Estados Unidos) . Para todo el público venezolano, sigue la transmisión del partido en vivo y en directo online por la señal oficial de IVC en directo, por televisión y streaming online desde cualquier dispositivo móvil.

Tras la amarga eliminación en 2023, el “Team Beisbol Venezuela” llega como la quinta potencia mundial según la WBSC, con un roster repleto de estrellas de Grandes Ligas que prometen llevar el tricolor hasta la gran final de este Clásico Mundial de Béisbol 2026. La presión es máxima para esta potencia caribeña, pero el talento sobra para superar el reto europeo y demostrar que este es su año. Prepara tu gorra y tu bandera, porque la pasión por el diamante se vive intensamente con esta transmisión en directo que te llevará directo al centro del diamante. ¡No dejes que te lo cuenten y vive la emoción de la victoria venezolana en tiempo real con la mejor calidad de imagen y sonido!

MIra la señal de Venevisión para seguir el juego de Venezuela vs. NIcaragua, por la Jornada 5 del Clásico Mundial de Béisbol 2026, desde el loanDepot Park de Miami. (Fotos: @LVBP_Oficial / @Canal12Nicaragua / Composición Gestión Mix)

¿Dónde ver, Venezuela vs. Nicaragua EN VIVO vía IVC por TV y online?

El canal IVC ofrece la transmisión en vivo del juego entre Venezuela y Países Bajos EN VIVO por la Ronda 1 del Grupo D del Clásico Mundial de Béisbol 2026, disponible a través de Zapping y CANTV Televisión Satelital. Este canal de televisión por suscripción es conocido por su contenido de entretenimiento general y es propiedad de Ole Communications, operado por Ole Distribution. Los usuarios de CANTV Televisión Satelital pueden sintonizar IVC HD en el canal 307.

Además de la transmisión en televisión, los aficionados también pueden seguir el partido a través de plataformas de streaming. IVC ofrece opciones digitales para que los fanáticos puedan ver el juego en línea, garantizando una experiencia cómoda y accesible desde cualquier dispositivo con conexión a internet. No olvides verificar la programación para no perderte ni un minuto de este esperado enfrentamiento.

Alineaciones de Venezuela hoy vs. Nicaragua

Ronald Acuña Jr. – jardinero derecho (RF). Luis Arráez – primera base (1B). William Contreras – receptor (C). Salvador Pérez – bateador designado (BD). Eugenio Suárez – tercera base (3B). Jackson Chourio – jardinero central (CF). Andrés Giménez – campocorto (SS). Gleyber Torres – segunda base (2B). Wilyer Abreu – jardinero izquierdo (LF).

Alineación de Nicaragua hoy vs Venezuela

Benjamin Alegria – segunda base (2B). Freddy Zamora – campocorto (SS).​ Cristhian Sandoval – jardinero derecho (RF). Mark Vientos – tercera base (3B). Chase Dawson – jardinero izquierdo (LF). Melvin Novoa – receptor (C).​ Omar Mendoza – bateador designado (BD).​ Emanuel Trujillo – primera base (1B). Ismael Munguia – jardinero central (CF).​

¡Vamos Venezuela! Descubre dónde ver el juego contra Nicaragua por la app de Béisbol Play y 1Baseball Network Online. No te pierdas ni un "inning" de la Vinotinto en el Clásico Mundial 2026. | Crédito: mlb.com / Composición Gestión Mix

Hora, TV y dónde ver Venezuela vs. Nicaragua EN VIVO

Partido : Venezuela vs. Nicaragua

: Venezuela vs. Nicaragua Instancia : Ronda 1 del Grupo D del Clásico Mundial de Béisbol

: Ronda 1 del Grupo D del Clásico Mundial de Béisbol Fecha: Viernes, 6 de marzo de 2026

Viernes, 6 de marzo de 2026 Lugar: loanDepot park de Miami, Florida (Estados Unidos)

loanDepot park de Miami, Florida (Estados Unidos) Hora: 6:00 p.m. (Ámsterdam) / 12:00 p.m. ET / 1:00 p.m. (Caracas) / 9:00 a.m. PT

Canal TV / Streaming: IVC