Continúa el Clásico Mundial de Béisbol 2026. Este lunes 9 de marzo, tendrás la oportunidad de mirar el juego Venezuela vs. Nicaragua EN VIVO, desde el Estadio loanDepot Park de Miami, Florida, encuentro que será transmitido en YouTube por la señal de Béisbol Play a partir de las 7:00 p.m. hora Caracas / 6:00 p.m. Tiempo del Este en Estados Unidos . La Vinotinto aspira a sumar una nueva victoria en este campeonato ante la colera novena nicaragüense para encaminarse rumbo a los cuartos de final del torneo.

¿Dónde ver Béisbol Play EN VIVO, Venezuela vs. Nicaragua por el Clásico Mundial de Béisbol 2026?

La transmisión por streaming del Venezuela vs. Nicaragua, por la Jornada 3 del Grupo D del Clásico Mundial de Béisbol 2026, estará a cargo de Béisbol Play, servicio especializado en contenidos de béisbol profesional para la región.

Béisbol Play es una plataforma que:

Cuenta con derechos digitales para emitir juegos de la LVBP y otras competencias de pelota.

Está disponible a nivel internacional, con suscripción que se puede contratar desde distintos países con tarjeta de crédito, débito internacional, PayPal, Zelle y otros métodos (según el territorio).

Permite disfrutar los encuentros en múltiples dispositivos: navegador web, aplicaciones móviles y apps para TV como Fire TV, Android TV, Google TV y Roku.

Durante el Clásico Mundial de Béisbol 2026, ofrece partidos en video en vivo mediante la señal de 1Baseball Network para usuarios del continente americano, con algunas restricciones geográficas por derechos locales.

¿Cómo suscribirse a Béisbol Play para ver el juego?

Para seguir el choque por Béisbol Play, debes crear una cuenta y activar un plan:

Entra a la web de suscripción oficial y elige el paquete disponible para la competencia (pase mensual, de torneo u oferta vigente).

Regístrate con tu correo electrónico y configura una contraseña.

Completa el pago con uno de los métodos aceptados (tarjeta, PayPal u opciones indicadas en la página).

Una vez confirmada la compra, tendrás acceso al contenido en vivo desde el sitio o las apps oficiales.

Con la membresía activa, además del duelo ante Israel podrás disfrutar otros encuentros y materiales especiales relacionados con el campeonato.

¿En qué dispositivos se puede ver el Venezuela vs. Nicaragua?

El encuentro puede verse en Béisbol Play desde:

Computadoras y laptops, utilizando un navegador compatible.

Teléfonos y tablets, mediante las aplicaciones móviles.

Smart TVs y dispositivos de streaming, con la app “BeisbolPlay TV” disponible en Fire TV, Android TV, Google TV y Roku.

Así podrás seguir el Clásico Mundial de Béisbol 2026 tanto en pantalla grande como desde el móvil, dependiendo de tus preferencias.

Venezuela vs. Nicaragua EN VIVO: hora, TV y dónde ver

Fecha: Lunes, 9 de marzo de 2026

Lunes, 9 de marzo de 2026 Lugar: Estadio loanDepot Park de Miami, Florida

Estadio loanDepot Park de Miami, Florida Horario: 6:00 p.m. ET / 7:00 p.m. Caracas

6:00 p.m. ET / 7:00 p.m. Caracas Canal TV: Venevisión y Televen (Venezuela) / FS2 (USA)

Venevisión y Televen (Venezuela) / FS2 (USA) Streaming: Béisbol Play en Venezuela / Fox Sports App (USA)