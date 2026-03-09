El duelo Venezuela vs. Nicaragua forma parte del Grupo D del Clásico Mundial de Béisbol 2026, que se juega en el loanDepot Park de Miami a partir de las 8:00 p. m. de Caracas . ​Para el territorio venezolano, la MLB y distintos medios especializados señalan a Televen como canal de TV abierta con derechos para transmitir los juegos del torneo. Conoce cómo seguirlo por televisión y streaming online desde cualquier dispositivo móvil.

Televen figura como una de las televisoras oficiales del Clásico Mundial 2026 en Venezuela, con señal en abierto y alcance nacional. El canal ya ha promocionado en sus plataformas la cobertura beisbolera de 2026, tanto de la Serie de las Américas como del propio Clásico, reforzando su apuesta por el “rey de los deportes”.

Para ver Televen gratis, el aficionado solo necesita acceso a antena aérea o al canal incluido en su grilla de TV por suscripción. La recomendación práctica es consultar la parrilla oficial de programación de Televen el mismo día del juego, ya que la propia señal aclara que la emisión de cada partido puede estar “sujeta a programación local” y a ajustes de última hora.

Señal abierta de Caracas – Canal 10 UHF

Televisión por cable

Canal 10 de Intercable

Canal 10 de NetUno

Canal 10 de SuperCable

Canal 110 de DirecTV

Resto del país:

Señal abierta: Canal 10 UHF (en algunas ciudades)

Televisión por cable: Varía según el operador. Consulta con tu proveedor local para obtener el canal específico.

También puedes ver Televen en línea a través de:

Más de Televen

App móvil: Televen Stream (disponible para Android e iOS)

(disponible para Android e iOS) Canal de YouTube de Televen

Televen tiene una señal internacional que se puede ver en:

Estados Unidos: DirecTV, DishLATINO, Verizon FiOS

Latinoamérica: Algunos operadores de televisión por cable