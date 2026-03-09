Continúa el desarrollo del Clásico Mundial de Béisbol 2026. Este lunes 9 de marzo, mira el juego de Venezuela vs. Nicaragua desde el Estadio loanDepot Park de Miami, Florida, a partir de las 8:00 p.m. hora Caracas, con transmisión de Venevisión en TV y Online. Cabe señalar que este es el último partido de Nicaragua en la fase de grupos del torneo, mientras que Venezuela cerrará su participación este martes ante República Dominicana, en el juego que definirá al primer lugar del Grupo D.

Conoce la fecha, horarios, canales de TV y dónde ver online el partido entre Venezuela vs. Nicaragua este lunes 9 de marzo por el Clásico Mundial de Béisbol 2026. (Foto: Composición Gestión Mix)

¿Dónde ver Venevisión EN VIVO, Venezuela vs. Nicaragua por el Clásico Mundial de Béisbol 2026?

Venevisión se puede ver por el Canal 4 de Señal Abierta en Venezuela y, también, en los cableoperadores de Cabel Visión, Intercable y DIRECTV (Simple TV). Aquí podrás mirar el juego de Venezuela vs. Nicaragua por la Jornada 4 del Clásico Mundial de Béisbol 2026.

Plataforma / Operador Canal TV abierta Canal 4 de señal abierta Cable Visión Canal 6 de Cable Visión Intercable Canal 21 de Intercable SimpleTV / DirecTV Canal 273 de SimpleTV

¿Cómo ver Venevisión Play EN VIVO, Venezuela vs. Nicaragua GRATIS por Streaming?

Para seguir la transmisión en vivo y sin costo, acceda a la plataforma oficial en venevisionplay.com. La aplicación Venevisión Play está disponible para iOS y Android. Una vez dentro, podrás ver la programación de Venevisión EN VIVO desde teléfono móvil, PC, Smart TV o tablet, de acuerdo con la disponibilidad del servicio en tu región.

Si en caso te encuentres en el extranjero, posiblemente, necesitas una VPN legal y segura para poder ver la transmisión completa de Venevisión con el partido entre Venezuela y Nicaragua por el Clásico Mundial de Béisbol 2026.

Venevisión Play y opciones online oficiales para el público fuera de Venezuela

Venevisión complementa su señal abierta con una oferta digital bajo la marca Venevisión Play, pensada para que los usuarios puedan seguir la programación desde dispositivos conectados. En eventos previos, el canal ha utilizado su ecosistema digital —web, app y redes— para amplificar la cobertura del Clásico Mundial, incluso compartiendo clips y contenidos especiales del Team Venezuela.

Sin embargo, es clave entender la limitación geográfica: incluso cuando Venevisión Play transmite el juego en vivo, la mayoría de estas emisiones están geobloqueadas para Venezuela por restricciones de derechos internacionales que posee FOX en Norteamérica.

Venezuela vs. Nicaragua EN VIVO: hora, TV y dónde ver CMB 2026

Fecha: lunes 9 de marzo de 2026

lunes 9 de marzo de 2026 Lugar: Estadio loanDepot Park de Miami, Florida

Estadio loanDepot Park de Miami, Florida Horario: 8:00 p.m. Caracas / 7:00 p.m. ET

8:00 p.m. Caracas / 7:00 p.m. ET Canal TV: Venevisión en Venezuela

Venevisión en Venezuela Streaming: Venevisión Play