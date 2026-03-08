Guatemala se ubica en una zona donde convergen las placas de Norteamérica, Caribe y Cocos, un punto de intensa actividad tectónica que provoca sismos frecuentes en gran parte del territorio. Ante este escenario, los especialistas del INSIVUMEH, la entidad responsable de vigilar y registrar los movimientos sísmicos en el país, realizan este domingo 8 de marzo de 2026 un seguimiento permanente de lo que ocurre bajo la corteza terrestre. En esta nota recopilamos los reportes más recientes sobre epicentro, magnitud, profundidad y hora de cada temblor, para que sigas las comunicaciones oficiales, comprendas mejor la situación sísmica en este país centroamericano y tomes precauciones ante cualquier eventualidad o emergencia.

Antes, es importante precisar que, si pensabas que Guatemala era sísmica solamente por encontrarse en la intersección de tres placas tectónicas, estás equivocado, pues en esta nación hay varias fallas geológicas activas como Motagua, Chixoy–Polochic, Jalpatagua, entre otras, que cortan el territorio y liberan energía en forma de temblores cuando las rocas se rompen o deslizan. No solo eso, el país forma parte del Cinturón de Fuego del Pacífico y tiene numerosos volcanes activos; por lo tanto, la actividad magmática también produce sismos volcánicos o asociados al movimiento del magma.

PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE SISMOS EN GUATEMALA

¿POR QUÉ TIEMBLA TANTO EN GUATEMALA?

Guatemala tiene mucha actividad sísmica porque se encuentra en la unión de tres placas tectónicas (Cocos, Caribe y Norteamérica), tiene varias fallas geológicas activas y forma parte del Cinturón de Fuego del Pacífico.

¿QUÉ MAGNITUD SE CONSIDERA FUERTE EN GUATEMALA?

En general, sismos mayores a 5 grados en la escala de Richter, ya que pueden sentirse ampliamente y causar daños, dependiendo de la profundidad y de la cercanía a áreas pobladas.

¿QUIÉN MONITOREA LOS SISMOS EN GUATEMALA?

Son dos. Mientras que el INSIVUMEH es el ente técnico encargado del monitoreo y registro de los sismos en Guatemala, a través de su red sismológica y el Departamento de Investigación y Servicios Geofísicos; la CONRED (Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres) es el sistema de protección civil que coordina la prevención, la respuesta a emergencias y la comunicación a la población usando la información técnica que genera la primera entidad.